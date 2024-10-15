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Новини
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В очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку, - ЗМІ

У очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку

Слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще 590 тисяч доларів на рахунках в польському банку. 

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру, передає Цензор.НЕТ.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту Крупи йдеться про солідні заощадження сім’ї посадовиці, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Ідеться про $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Раніше слідчі ДБР знайшли квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Син арештованої керівниці МСЕК Крупи звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області, - ЗМІ

Також зазначається, що чоловік посадовиці Володимир Крупа зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Він також не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

За версією слідства, очільниця МСЕК Крупа має пояснити походження близько 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), які у неї знайшли і які не відображені у декларації. 

Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро.

Читайте також: НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Також за місцем проживання підозрюваної було знайдень розписку від 4 вересня, яку підписав один із забудовників Хмельницького.

У ній сказано про продаж об'єкта нерухомості вартістю $430 тис. Інших деталей про походження розписки наразі немає. 

Що передувало? 

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує реформувати роботу МСЕК

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. 

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Автор: 

корупція (4701) Крупа Тетяна (39) Хмельницька область (979)


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Топ коментарі
+22
В Швеицарськии банк - не заглядали? а по офшорах?
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15.10.2024 16:16
+15
Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро. Джерело:

Це мої гроші. Я був у неї на прийомі і забув у кабінеті. Поверніть мені гроші!
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15.10.2024 16:17
+14
я думаю це вона легко пояснить - це подарунки від небайдужих людей, яким вона просто подобається...
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15.10.2024 16:14
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Она очень сильно трудилась 😁
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15.10.2024 16:14 Відповісти
Стерненко
У вигаданій бригаді дуже добре навчились збивати російські розвідБПЛА.

Але у звʼязку із наступом ворога на іншому фронті, бригаду терміново перекинули на новий напрям.

Засоби для збиття крил забрали, всіх розкидали розрізнено на широку смугу. Ситуацію на фронті це не врятувало.

Дуже швидко бригада втратила боєздатність, операторів дронів передали як приданих до інших бригад.

Сама вигадана бригада існує тепер тільки на папері. Крила теж ніхто не збиває, бо і нема чим, і вже нема кому.

Усі збіги з реальністю випадкові.

У разі збігу слід вважати, що це вороже ІПСО.

Все добре. Армійська реформа непотрібна.

Пес Патрон, концерт у Ялті, кордони 91 року.
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15.10.2024 16:22 Відповісти
Ну Пес Патрон це він дарма, це святе😇
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15.10.2024 16:48 Відповісти
Когда в самом начале такие как я, писали "какой нах пес Патрон и ракеты банками, клоуны, харе дичь втирать, оружие давайте" - мне отвечали что-то типа кацапа, сепаратиста, ну там чемодан-вокзал, боневтик святой.

Оказывается на одних стендапах далеко не уедешь.
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Так ти і є кацапське лайно, бо тільки кацапське лайно буде сидіти і ****...ти про загиблих воїнів. Дивно чому ти ще не забанене за свої висєри.
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15.10.2024 17:53 Відповісти
І залишити висери зесрані, тобто твої? Купуй Цензор, чи янелоху грошей шкода?
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16.10.2024 09:15 Відповісти
Випадковість? Не думаю.
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15.10.2024 17:30 Відповісти
Как говорил Кравчук когда-то " родина у нас даже працьовита".
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16.10.2024 08:04 Відповісти
Жалкие мелкие неудачники какого-то хера учатся 5 лет в Лондонской высшей школе экономики, после этого в течение 3-х лет заканчивают программы Мастер 1, Мастер 2 по международному финансовому менеджменту, но всю жизнь сидят на зарплате, а пожилая провинциальная тётка Крупа без всяких дипломов за пару лет запросто делает состояние около 15 миллионов долларов...

Вот это, действительно, настоящий финансовый "менеджмент" ...
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16.10.2024 09:12 Відповісти
я думаю це вона легко пояснить - це подарунки від небайдужих людей, яким вона просто подобається...
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15.10.2024 16:14 Відповісти
Багаті залицяльники
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15.10.2024 16:22 Відповісти
Саме так. До того ж: вона не вкрала ні копійки! Усе їй добровільно несли українчики.
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15.10.2024 16:54 Відповісти
Наколядувала!
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15.10.2024 17:12 Відповісти
В Швеицарськии банк - не заглядали? а по офшорах?
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15.10.2024 16:16 Відповісти
І в російські банки зазирнути не завадило би...
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15.10.2024 16:17 Відповісти
Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро. Джерело:

Це мої гроші. Я був у неї на прийомі і забув у кабінеті. Поверніть мені гроші!
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15.10.2024 16:17 Відповісти
Не, не твої. Це прибиральниця знайшла на підлозі, коли замітала, то й поклала до тумбочки.
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15.10.2024 16:19 Відповісти
хто знайшов??
Обурений прокурор, гетьМанцев ..чи хтось інший??
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15.10.2024 16:17 Відповісти
А сина її, який звільнився з керівної посади, вже перевірили? Чи чекають, поки за кордон звалить?
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15.10.2024 16:19 Відповісти
уже , мабуть, звалив ..... Дали час на,,,,,,
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15.10.2024 17:13 Відповісти
А кому сейчас легко?
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15.10.2024 16:24 Відповісти
та то ще бабло покійного Михайла, колишнього полковника міліції Крупи, колишнього начальника обласного ОБХСС, якого слідаки андроповського кгб разом з його заступником Белініним прийняли на хабарі ще в 1984році - не поділився з компартійною кришею. Михайло мусів уполовинитись, щоб не потрапити в СІЗО і після суду в розстрільну камеру. Обійшлося йому з Белініним звільненням з органів та адвокатською практикою.
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15.10.2024 16:27 Відповісти
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15.10.2024 16:28 Відповісти
В Польщі в банку чому не спитали де вона взяла гроші? Є ж закон про запобігання відмиванню коштів? Чи то тільки простих людей з готівкою вище 10000 євро при спробі покласти її собі на рахунок за документами про походження відправляють?
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15.10.2024 16:28 Відповісти
Заздріть мовчки!
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15.10.2024 16:29 Відповісти
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15.10.2024 16:29 Відповісти
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15.10.2024 16:31 Відповісти
своїм "горбом" копійки зароблені , та щож ви робите
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15.10.2024 16:35 Відповісти
Копійки на дрібні витрати. Це суспільство ще не бачило (і не побачить) її криптовалюту та рахунок в Омані чи ОАЕ. От там реальні гроші.
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15.10.2024 16:49 Відповісти
Трусіть далі, там ще нерухомості і рахунків на декілька лямів.
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15.10.2024 16:50 Відповісти
А це не бізнес на крові від т. з. слуг народу?
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15.10.2024 16:51 Відповісти
Це вам не гречка, це діамантова чи перлинна крупа.
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15.10.2024 16:52 Відповісти
Але це дрібна рибка порівняно зі справжніми ворогами України олігархами .
Я просто впевнений якщо створити групу незалежних слідчих прокурорів там фігуруватимуть суми від декількох сот мільярдів доларів...
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Это как нужно колядовать имея такое бабло? Просто окуеть , наши дети в окопах прикрывают таких сук чтобы им спалось сладко...
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15.10.2024 17:10 Відповісти
в хомяка натапала
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15.10.2024 17:41 Відповісти
масейчук-каломойськая сказала що не можна розкачувати тєлєжку . нажите нєпосільним зеленим трудом випадає через борти
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15.10.2024 17:55 Відповісти
Игорь, "наши дети в окопах" как раз и привели во власть эту воровскую шайку слуг! По приколу голоснули и вот результат.
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16.10.2024 08:08 Відповісти
Неможе бути. Це ж нове зелене обличчя.
Це - кацапське ІПСО!
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15.10.2024 17:11 Відповісти
От ермак молодець з гундосою, таку схему на державному рівні реаліували - хочеш жити- плати , нема грошей - у штурмовики. Золоте дно . а головне себе забронювати і усіх своїх до кінця війни і скирдувати валюту.
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15.10.2024 17:16 Відповісти
В Монако будиночок , в ОАЕ рахунки і нерухомість, в Італії десь поблизу зеліної дачки перевіряли , в США , Канаді ....? Її син дуже спокійним був коли мішок валюти висипали , значить знайшли крихти, йому не жалко.
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15.10.2024 17:28 Відповісти
Невеличка частинка "общака" зелених підарів...
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15.10.2024 17:30 Відповісти
Саме так виглядають внутрішні гніди.
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15.10.2024 17:36 Відповісти
Ця сучкиня в США сіла б на 25 років, але не в нас....
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15.10.2024 17:38 Відповісти
Намагаючись створити видимість боротьби з корупцією (як завжди у форматі сєріальчіка), Зебіли підняли більше питань ніж закрили:
1) коли периферійні посадовці "прібарахлілісь" на мільйони $/€, то що там в центрі?
2) знову старе "де посадки?". І не в потяг до лондонії, а у в'язницю!
3) чому попередні 2,5 роки пАтужні антикорупціонери в дупі колупались?
4) хто ж той мамкін ЙУрист, що й очолює цей процес?
Намагаючись запобігти закриттю крантіка зовнішнього фінансування, "генії" тільки пришвідчили його.
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15.10.2024 17:49 Відповісти
щось масейчук-каломойськая і лещєнко-зельонській в роти говна набрали і мовчать про крупу --- ну хоч би про ..ліпєцькую хвабріку.. або про свинарчуків . ну хоч роти прополощіть зеленкою . ну не мовчіть . це ж непристойно про таке мовчати
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15.10.2024 17:52 Відповісти
Ну, приблизно так, як опоненти мовчать про депутатку Хмельницької міськради, у якої знайшлося пвівтора мільйона баксів.
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15.10.2024 18:06 Відповісти
Опоненти не у владі, а от найшашличніший міг би і похвастатись здобутками 5-6 ефективних менеджерів
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16.10.2024 09:08 Відповісти
"Пилите, Шура, пилите. Они же золотые".
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15.10.2024 18:04 Відповісти
Ну я от прочитав новину,сиджу і думаю,цеж скільки треба було брати хабарів,щоб стільки наколядувати!!!! Просто ШОК!!! Не розумію одного,де ті 73% остолопи,чому не вимагають відповідальності у Зе,мабуть знову чекають на тих 20%,щоб вони спросили за все,а **приколісти**потім виберуть в прези Арестовича!!!
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15.10.2024 19:14 Відповісти
Скільки таких чувіх в Україні................
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15.10.2024 19:28 Відповісти
....нічого нікому не буде, придумають байки з локшиною для нас , а гроші поділять.
Це ж не одна така аферистка ,їх є маса...,а нам розказують про героїчні викриття.
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15.10.2024 20:04 Відповісти
Я представляю,сколько денег найдут на счетах клоуна и его хозяина,ермака после ихнего бегства из Украины после победы
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15.10.2024 20:19 Відповісти
какого еще бегства? ты хотел сказать "после их подвешивания на столбе на Хрещатике!
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15.10.2024 20:26 Відповісти
І це ще в невеликому місті у ненайголовнішого чиновника. Уявляєте який в країні потенціал? А якщо Верховну Раду потрусити і Офіс то там буде більше бабла ніж США і Європа разом дали за час війни.
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15.10.2024 21:44 Відповісти
Заряджена тьотка. Може у неї є розлучена дочка років 35-40 без шкідливих звичок і з любов'ю до кулінарії? )
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15.10.2024 22:01 Відповісти
тупа чертиха, ******** змогла, пристроїти, мізків нема.
а скільки таких, за тридцять років.
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15.10.2024 22:10 Відповісти
Фінансове ожиріння людини, що мала можливість без напруги отримати гігантьскі кошти, та не мала спроможності , аби вкласти з користю, чи зайнятися благодійництвом, меценатством. Жаль її. В мене пенсія 6000 і я щасливіша від цієї скаженої пішачки, з шахматної дошки центру управління кадровою політикою тих, що нас зробили.
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16.10.2024 08:19 Відповісти
До стенки **** все племя
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16.10.2024 08:19 Відповісти
Потужно та незламно!
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16.10.2024 09:05 Відповісти
 
 