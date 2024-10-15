В очільниці Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $590 тис. у польському банку, - ЗМІ

Слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще 590 тисяч доларів на рахунках в польському банку.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру, передає Цензор.НЕТ.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту Крупи йдеться про солідні заощадження сім’ї посадовиці, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Ідеться про $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Раніше слідчі ДБР знайшли квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

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Також зазначається, що чоловік посадовиці Володимир Крупа зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Він також не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

За версією слідства, очільниця МСЕК Крупа має пояснити походження близько 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), які у неї знайшли і які не відображені у декларації.

Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро.

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Також за місцем проживання підозрюваної було знайдень розписку від 4 вересня, яку підписав один із забудовників Хмельницького.

У ній сказано про продаж об'єкта нерухомості вартістю $430 тис. Інших деталей про походження розписки наразі немає.

Що передувало?

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

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10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.