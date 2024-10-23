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На Хмельниччині військовий міг поранити 12-річну дитину з кулемета, коли збивав "Шахеди", - суд

На Хмельниччині військовий міг поранити дитину під час збиття шахедів

У Хмельницькій області військовослужбовець міг поранити з кулемета неповнолітнього хлопця під час відбиття атаки ворожих "Шахедів" наприкінці серпня.

Про це йдеться в ухвалі Хмельницького міського районного суду від 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Військовий неправильно поводився зі зброєю

Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди".

Через це куля великокаліберного кулемета ППО ЗСУ завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві, йдеться в ухвалі суду. 

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ДБР запросило медкартку пораненого хлопця

Поранена дитина лікувалася у лікарні Хмельницького. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки хлопця та його рентгенограм.

Наголошується, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.

Слідчий також навів докази, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. У результаті суд задовольнив його прохання і надав йому дозвіл на отримання документів.

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Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами", балістичною та крилатою ракетою "Іскандер", п'ятьма ракетами Х-101.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що 27 серпня у регіоні знищили чотири ворожі цілі.

Тоді він також розповів про поранення 12-річного хлопця, який зазнав рваної рани правого стегна.

Також читайте: РФ у вересні запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе і, найімовірніше, перевершить це число у жовтні, - британська розвідка

Автор: 

поранення (2816) військовослужбовці (4809) Шахед (1169) Хмельницька область (982)


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Топ коментарі
+65
А що робила на вулиці неповнолітня дитина під час повітряної тривоги?
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23.10.2024 14:25 Відповісти
+60
Ну.., то давайте ще військових які захищають небо, судити!!! А батьки де були?!
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23.10.2024 14:23 Відповісти
+43
"Не збивав би він того дрона - і ніхто не постраждав би."
Прямо макшанське ІПСО.
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23.10.2024 14:30 Відповісти
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Ну.., то давайте ще військових які захищають небо, судити!!! А батьки де були?!
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23.10.2024 14:23 Відповісти
"Не збивав би він того дрона - і ніхто не постраждав би."
Прямо макшанське ІПСО.
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23.10.2024 14:30 Відповісти
а так зване "дбр" поводиться як філія кацапського фсб !!!
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23.10.2024 14:31 Відповісти
Та сама єрмачня що клістрони з ППО знімала в 2021
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24.10.2024 16:40 Відповісти
вирахувати з зарплати вартість Шахеда і позбавити всіх орденів та медалів
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23.10.2024 14:40 Відповісти
Мабуть дитятко якогось очільника чи депутата було.
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23.10.2024 16:38 Відповісти
А що робила на вулиці неповнолітня дитина під час повітряної тривоги?
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23.10.2024 14:25 Відповісти
Ні , не н вулиці, а швидше за все на даху в ночі та ще і одна.
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23.10.2024 14:57 Відповісти
Та то неважно. Дивимось уважно. Атака була вночі. Кіндера зачепило о 10:32. Це як? 27 серпня було 2 місяці назад, особа бійця ППО не встановлена, обставини поранення тим більше. Як можна встановити неправильне поподження із зброєю?
Як на мене це спроба родичів малого збрити бабло з держави.
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23.10.2024 16:25 Відповісти
Вибач, але там написано: "...о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди". Все ж таки коли збивав "Шахеди". А якщо були "Шахеди", то була й тривога. Та й "брити" гроші з держави ніхто не відміняв.
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23.10.2024 16:57 Відповісти
Могли час переплутати (22:32), або атака була вдень.
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23.10.2024 17:46 Відповісти
Це так тоді судити всіх військових які збивають дрони та ракети.
Коли вони потрапляють в будинки.
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23.10.2024 14:27 Відповісти
Аха - за знищене уламками майно з військових з зп вираховувати..

Ідіоти..
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23.10.2024 14:38 Відповісти
це 3,14здець !!! як можна неправильно поводитися з кулеметом встановленим на військовому літаку ??? батьки і рідні дитини де були ??? чому дитина не була якщо не у бомбосховищі , то як мінімум у підвалі будинку ???
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23.10.2024 14:29 Відповісти
... на військовому літаку ???
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23.10.2024 14:36 Відповісти
швидше за все, на пікапі, а не на літаку.
А от чому дитина знаходилась на відкритій місцевості, це питання до батьків...
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23.10.2024 14:39 Відповісти
Це що, метод залякати військових щоб вони перестали по дронам стріляти? Кому вигідно?
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23.10.2024 14:30 Відповісти
Це така" робота ДБР" . Чуваки "заброньовані", зарплаті підвищена за " ризик", вислуга йде, на пензію у 45, не займатися ж розслідуваннями розкраданнями на будівництво доріг?
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23.10.2024 14:48 Відповісти
Судя по информации, изложенной в новости, единственными, кого следует наказать, являются родители несовершеннолетнего.
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23.10.2024 14:33 Відповісти
повітряна тривога була? була. дитина була в укритті? ні! які претензії до ППО?
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23.10.2024 14:33 Відповісти
Наприклад, в Сумах буває що шахеди збиваються над містом, тому що від кордону летіти їм 10-12 хвилин і не завжди це вдається раніше і не завжди тривога об'явлена раніше. Збитий шахед не завжди падає не на будівлю. З початком Суджанської операції їх тут з кожним днем стає більше. І які укриття можуть забезпечити населення обласного центру? ППО працює в місті і, звичайно, кулі і вражаючі елементи зенітних снарядів падають на авто, дахи та інше.
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23.10.2024 15:14 Відповісти
Наприклад, то Хмельницька область, тривогу об'являють за годину. Можна принаймні, не висовуватись із будинку.
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23.10.2024 16:14 Відповісти
А в нас тривоги тривалістю до сімнадцяти годин, то як не висовуватися, життя іде незважаючи на тривоги , стрільбу і далеку постійну канонаду.
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23.10.2024 16:29 Відповісти
Я розумію. Але то Хмельниччина. Тут тільки вночі тривоги до 4 годин, вдень від 30 хвилин до 2 годин.
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24.10.2024 01:32 Відповісти
нам сцуть в очи?
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23.10.2024 14:34 Відповісти
Як завжди...😏😠
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23.10.2024 18:03 Відповісти
Зелені гниди гадять. Той, хто збиває шахед, ризикує життям. Бо уламки можуть вбити самого полювальника
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23.10.2024 14:37 Відповісти
У перші дні вторгнення ці шахеди збивали всі, у кого була зброя.
Бо ДБР була з'їпалась за Мукачеве.
А потім, коли кацапів відігнали від Києва, аж десь у серпні 2022 ДБР повернулась і почала шукати собі роботу.
Арли!!!
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23.10.2024 14:58 Відповісти
"Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди"" - що це взагалі за дебілізм?
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23.10.2024 14:37 Відповісти
напевно пострадала "дітіна" якось шишки - місцевого чиновника, судді, прокурора, тощо !!! тому і підняли такий гвалт - пацану трохи дупу зачипели, а дибіли з "дбр" стараються ...
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23.10.2024 14:48 Відповісти
за те, що дитина порушила правила поведінки під час повітряної тривоги, судити повинні батьків
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23.10.2024 14:37 Відповісти
ты не работаешь и бегаешь и контролируешь каждый шаг ребёнка?
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23.10.2024 14:47 Відповісти
це немає жодного значення !!! за усі дії дитини та їх наслідки відповідають батьки !!! дитина мала бути, під час повітряної тривоги, в бомбосховищі, підвалі, на крайній випадок в квартирі за двома стінами, наприклад у ванні !!!
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23.10.2024 14:52 Відповісти
має бути. але! ты не работаешь? бегаешь и контролируешь каждый чих ребёнка и подтираешь сопли?
каким образом сидение ребёнка в бомбоубежище реализовать???
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23.10.2024 14:56 Відповісти
ви про такий процес як виховання дітей колись чули ??? має слово для моїх дітей, а тепер вже і внуків це закон - сказав внукам під час тривоги сидіти вдома, сидять і нікуди не дінуться !!!
звинуватити військового який збивав шахед у поранені людини і ще з таким формулюванням "що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди" це диіблізм, несенітниця !!!
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23.10.2024 15:02 Відповісти
а так вы пенсионер, сидите дома и каждую тревогу детей домой гоните? и как? всегда получается?)
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23.10.2024 16:50 Відповісти
Ти дійсно таке тупе? Якщо ти не можеш донести до дитини правила поведінки при тривозі, то будеш нести відповідальність.
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23.10.2024 17:50 Відповісти
ты реально тупой идиот, верящий в то, что ребёнок-подросток 24ч в сутки , 7дней в неделю, 365 дней в году будет выполнять правила при тревоге когда ты на работе, только бездетный дебил так может рассуждать
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23.10.2024 18:54 Відповісти
Війна. Хто кого судить?
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23.10.2024 14:57 Відповісти
Будь яка помилка військового - це зачіпка для Зєшобли щоб переслідувати військових. Мабуть так і в «плані перемоги» написано. Під час повітряної тривоги треба сидіти в укритті, а не шлятися по вулиці. А мудрому наріду потрібно знати що куля з кулемету не летить в космос, а падає по параболі в землю з чималою енергією.
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23.10.2024 14:39 Відповісти
але виборці Зеленського не настільки розумні, щоб знати про параболу
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23.10.2024 14:43 Відповісти
А я тогда болел. Поэтому знаю только про гипербола. Если надо, можем поменяться.
А якщо цей кулемет покласти набік він буде стріляти з завугла?
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23.10.2024 14:51 Відповісти
Вилучення клістронів не забули.
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23.10.2024 14:42 Відповісти
Да, треба їх по новій вилучити, а то "діти страждають". Від ракет ворога не страждають, а від ППО страждають. Вже була петиція з вимогою відключити ППО в нічний час, бо спати заважає. Приблизно сім тисяч дурнів її підписали.
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23.10.2024 15:06 Відповісти
прикольні у нас "петіції" до навеличнішого зе-янелоха оманського ...
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23.10.2024 15:12 Відповісти
Який нелох, такі і петиції.
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23.10.2024 17:16 Відповісти
Я всім своїм знайомим часто наголошую щоб не стояли біля вікон або на вулиці коли працюють побільні групи, тому що кулі десь падають і мають ще значну убойну силу.

Я вважаю що це недоробка МО яка має по телеканалам і іншим змі трохи поширити інформацію що таке можливо, реально люди навіть не знали про це і спочатку навіть дехто спорив зі мною що то х...ня.

Навіть куля з калаша може вбити дитину падаючи потім на землю.

А справа висосана з пальця, хіба може слідчі знайшли якісь докази, що обтяжують обставини як алкогольний стан чи щось інше. Або стріляв десь так для відео коли цілі не було.
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23.10.2024 14:50 Відповісти
То не збивати? Ну їх нах? Нехай летять на лікарні, водогони, газорозподільчі станції та електропідстанції? **** тієї зими...

А дитина була у сховищі під час повітряної?
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23.10.2024 14:53 Відповісти
Зелені курви спеціально ліквідували військову прокуратуру, щоб цькувати військових некомпетентними ручними прокурорськими шавками з проплаченою інвалідністю.
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23.10.2024 14:53 Відповісти
якщо він був у сховищі. то як він був поранений, а якщо не був, то чому..., винуваті батьки...,
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23.10.2024 15:02 Відповісти
Слідчий ДБР сам тепер буде збивати дрони та ракети, а суддя йому в допомогу.
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23.10.2024 15:05 Відповісти
може та дитина на даху знімала роботу ППО і за цим була поранена.
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23.10.2024 15:07 Відповісти
Яке цікаве формулювання: невстановлений військовий неправильно поводився зі зброєю, коли збивав дрон. Це як? Стріляв по шахеду? А мав що робити? Я оху@єваю від кожної новини сьогодні. Хтось в ударі, чи що. А чому слідчий ДБР не захищає батьківщину? То що це виходить, перш ніж збивати дрони, потрібно впевнитись в безпеці, чи не завдасть шкоди комусь. Пока буде споглядати, то дрон кудись норм так в'їб@. Вже давно в воюючій країні назріло питання військової прокуратури, яка і повинна давати оцінку діяльності військовим. І да, чому це дитина під час повітряної тривоги була не в укритті?
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23.10.2024 15:22 Відповісти
Ідеотизм, до чого тут військовий??? Він виконував своє завдання!!! А дитина де була, а батьки які повинні дитину в безпечне місце сховати де були??? Нема про що розмовляти!!!
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23.10.2024 15:24 Відповісти
І це теж проковтнемо..?
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23.10.2024 15:31 Відповісти
Випадковість. Це не тилове кордоне сафарі..
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23.10.2024 15:38 Відповісти
Чомусь всі обговорюють тільки шавок з ДБР...але ...У результаті суд задовольнив його прохання і надав йому дозвіл на отримання документів Джерело:
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23.10.2024 15:45 Відповісти
мало хто здивується, якщо блдске зеленське ДБР позабирає усі кулемети мобільних груп цього типу до "з'ясування обставин"..
- за клістрони ж ніхто досі не відповів - зеленські відморозилися, як завжди..
- через розмінування Чонгару, он, взагалі, втратили Південь України, аес, Маріуполь.. - і нічо, відверті зрадники-злочинці дермак-верешук продовжують свою руйнівну діяльність на користь *****...
а Зєля все гундосики щоденні клепає з суворою неголеністю на запухлій пиці і "нічого не помічає", мабуть, по вуха у тому лайні, що й уся зебанда зрадників-мародерів..
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23.10.2024 15:58 Відповісти
Хитрзроблені батьки хочуть отримати компенсацію за поранення дитини. Військовий невстановлений тому компенсацію має виплатити держава.
Тільки є питання. Якщо військовий не встановлений то як слідчий встановив факт порушення правил поводження зі зброєю?
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23.10.2024 16:24 Відповісти
якщо обломки збитого шехеда впали на хату або на хлів . то військовий повинен відшкодувати всі витрати та ще й відкупити коштовну собаку з новою будою. а якщо постраждає господар . то зобов"язати сексуально обслуговувати ще й вдову загиблого... бо перша заповідь божа - "обслужи вдову !.. нехай зняють як ті шахеди збивати на другий раз.
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23.10.2024 17:07 Відповісти
Хмельницким мсекам и прокурорам скучно самим трандюлей за косяки свои получать, хотят такой новостью дбр и судей под раздачу подтянуть?
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23.10.2024 19:10 Відповісти
Якщо знають калібр кулі, то мають саму кулю. Якщо мають кулю, значить вона саме закінчила політ дальністю десь у 2 - 3 кілометри. Тому ніякого необережного поводження зі зброєю немає. Слідчий повинен закрити справу.
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23.10.2024 19:20 Відповісти
Треба щоб збиттям дронів займались ТЦК, тоді і проблем з законом не буде.
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23.10.2024 19:28 Відповісти
 
 