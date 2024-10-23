На Хмельниччині військовий міг поранити 12-річну дитину з кулемета, коли збивав "Шахеди", - суд
У Хмельницькій області військовослужбовець міг поранити з кулемета неповнолітнього хлопця під час відбиття атаки ворожих "Шахедів" наприкінці серпня.
Про це йдеться в ухвалі Хмельницького міського районного суду від 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Військовий неправильно поводився зі зброєю
Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди".
Через це куля великокаліберного кулемета ППО ЗСУ завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві, йдеться в ухвалі суду.
ДБР запросило медкартку пораненого хлопця
Поранена дитина лікувалася у лікарні Хмельницького. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки хлопця та його рентгенограм.
Наголошується, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.
Слідчий також навів докази, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. У результаті суд задовольнив його прохання і надав йому дозвіл на отримання документів.
Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами", балістичною та крилатою ракетою "Іскандер", п'ятьма ракетами Х-101.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що 27 серпня у регіоні знищили чотири ворожі цілі.
Тоді він також розповів про поранення 12-річного хлопця, який зазнав рваної рани правого стегна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прямо макшанське ІПСО.
Як на мене це спроба родичів малого збрити бабло з держави.
Коли вони потрапляють в будинки.
Ідіоти..
А от чому дитина знаходилась на відкритій місцевості, це питання до батьків...
Бо ДБР була з'їпалась за Мукачеве.
А потім, коли кацапів відігнали від Києва, аж десь у серпні 2022 ДБР повернулась і почала шукати собі роботу.
Арли!!!
каким образом сидение ребёнка в бомбоубежище реализовать???
звинуватити військового який збивав шахед у поранені людини і ще з таким формулюванням "що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди" це диіблізм, несенітниця !!!
А якщо цей кулемет покласти набік він буде стріляти з завугла?
Я вважаю що це недоробка МО яка має по телеканалам і іншим змі трохи поширити інформацію що таке можливо, реально люди навіть не знали про це і спочатку навіть дехто спорив зі мною що то х...ня.
Навіть куля з калаша може вбити дитину падаючи потім на землю.
А справа висосана з пальця, хіба може слідчі знайшли якісь докази, що обтяжують обставини як алкогольний стан чи щось інше. Або стріляв десь так для відео коли цілі не було.
А дитина була у сховищі під час повітряної?
- за клістрони ж ніхто досі не відповів - зеленські відморозилися, як завжди..
- через розмінування Чонгару, он, взагалі, втратили Південь України, аес, Маріуполь.. - і нічо, відверті зрадники-злочинці дермак-верешук продовжують свою руйнівну діяльність на користь *****...
а Зєля все гундосики щоденні клепає з суворою неголеністю на запухлій пиці і "нічого не помічає", мабуть, по вуха у тому лайні, що й уся зебанда зрадників-мародерів..
Тільки є питання. Якщо військовий не встановлений то як слідчий встановив факт порушення правил поводження зі зброєю?