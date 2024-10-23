На Хмельниччині військовий міг поранити 12-річну дитину з кулемета, коли збивав "Шахеди", - суд

У Хмельницькій області військовослужбовець міг поранити з кулемета неповнолітнього хлопця під час відбиття атаки ворожих "Шахедів" наприкінці серпня.

Про це йдеться в ухвалі Хмельницького міського районного суду від 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Військовий неправильно поводився зі зброєю

Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні "Шахеди".

Через це куля великокаліберного кулемета ППО ЗСУ завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві, йдеться в ухвалі суду.

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ДБР запросило медкартку пораненого хлопця

Поранена дитина лікувалася у лікарні Хмельницького. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки хлопця та його рентгенограм.

Наголошується, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.

Слідчий також навів докази, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. У результаті суд задовольнив його прохання і надав йому дозвіл на отримання документів.

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Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами", балістичною та крилатою ракетою "Іскандер", п'ятьма ракетами Х-101.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що 27 серпня у регіоні знищили чотири ворожі цілі.

Тоді він також розповів про поранення 12-річного хлопця, який зазнав рваної рани правого стегна.

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