Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 23 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники вже після 16.00.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області!", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом повідомили про те, що частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області.

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Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 19:10:

"Миргород залишайтесь в укриттях! Ще кілька груп в напрямку міста!", - написали в ПС.

Станом на 21:32