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Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

Шахед

Увечері 23 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники вже після 16.00.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області!", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом повідомили про те, що частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області.

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Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 19:10:

"Миргород  залишайтесь в укриттях! Ще кілька груп в напрямку міста!", - написали в ПС.

Станом на 21:32

  • Група ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.

Автор: 

Повітряні сили (2765) Шахед (1169)


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i це в той час коли головний оонiвець перебуваэ на кацапськiй територii...
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23.10.2024 19:18 Відповісти
А хіба він на щось впливає? Просто - болтушка.
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23.10.2024 19:37 Відповісти
Саме для цього ООНівця , який наразі у Казані ,
бабло не пахне ,
так як він продажний 😡
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23.10.2024 20:25 Відповісти
його зараз відволікають від шахедів - повезли на екскурсію на казанський пороховий завод.
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23.10.2024 22:04 Відповісти
3.14дари.
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23.10.2024 19:35 Відповісти
В моем районе вонь пожарища вчера слышно было и вот к вечеру, сегодня, опять.
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23.10.2024 21:11 Відповісти
 
 