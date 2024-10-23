Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері 23 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники вже після 16.00.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Кілька груп ворожих ударних БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області!", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Згодом повідомили про те, що частина ворожих ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Харківської області.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 19:10:
"Миргород залишайтесь в укриттях! Ще кілька груп в напрямку міста!", - написали в ПС.
Станом на 21:32
- Група ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.
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бабло не пахне ,
так як він продажний 😡