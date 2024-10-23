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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері 22 жовтня Чернігівщину, Сумщину, Київщину та місто Київ атакують ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що російські безпілотники прямують через Бровари у напрямку Києва.

Читайте: Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

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23.10.2024 22:09 Відповісти
 
 