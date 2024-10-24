Росіяни атакують південь України ракетами та безпілотниками, - Повітряні сили
В ніч на 24 жовтня росіяни атакують південь України з повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Так ПС зафіксували декілька пусків ракет в напрямку Одещини.
Пізніше з'явилось повідомлення про декілька груп "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
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