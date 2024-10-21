Последствия дроновой атаки врага на Киев: в Соломенском районе был пожар. ФОТОрепортаж

В ночь на 21 октября 2024 года войска РФ атаковали Киев с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате ночного обстрела пострадал человек.

Также в результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован.

"Пострадал мужчина с ожогами лица, в госпитализации не нуждался", - сообщили в ГСЧС.

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Как сообщалось, по данным местных властей обломки БпЛА упали в трех районах Киева, есть пострадавший. Ранее сообщалось, что на левом берегу ночью 21 октября работала ПВО.