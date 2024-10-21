Наслідки дронової атаки ворога на Київ: у Солом’янському районі була пожежа. ФОТОрепортаж
У ніч на 21 жовтня 2024 року війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок нічного обстрілу постраждала людина.
Також внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована.
"Постраждав чоловік із опіками обличчя, госпіталізації не потребував", - повідомили в ДСНС.
Як повідомлялося, за даними місцевої влади уламки БпЛА впали у трьох районах Києва, є постраждалий. Раніше повідомлялось, що на лівому березі вночі 21 жовтня працювала ППО.
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