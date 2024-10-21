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Наслідки дронової атаки ворога на Київ: у Солом’янському районі була пожежа. ФОТОрепортаж

У ніч на 21 жовтня 2024 року війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок нічного обстрілу постраждала людина. 

Також внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована.

"Постраждав чоловік із опіками обличчя, госпіталізації не потребував", - повідомили в ДСНС.

Також читайте: Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Солом'янський район наслідки
Солом'янський район наслідки
Солом'янський район наслідки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили близько десятка "шахедів", які атакували Київ

Як повідомлялося, за даними місцевої влади уламки БпЛА впали у трьох районах Києва, є постраждалий. Раніше повідомлялось, що на лівому березі вночі 21 жовтня працювала ППО.

Автор: 

ДСНС (5152) Повітряні атаки на Київ (808) Шахед (1164)


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