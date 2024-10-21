На лівому березі Києва працює ППО, - Кличко
В ніч на 21 жовтня в Києві працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав він.
Нагадаємо, ввечері 20 жовтня окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.
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