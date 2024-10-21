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На лівому березі Києва працює ППО, - Кличко

Робота ППО

В ніч на 21 жовтня в Києві працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

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Автор: 

Київ (19649) Кличко Віталій (3527) ППО (3274) Шахед (1164)


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