УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6713 відвідувачів онлайн
Новини
842 12

З початку року Росія застосувала проти України 6130 "шахедів", - Зеленський

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

Від початку 2024 року країна-агресор Росія застосувала проти України понад 6130 "шахедів". 

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що ударні БпЛА "шахед" стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Їх, за словами президента, росіяни та іранці удосконалюють.

Він розповів, що впродовж доби 18 жовтня РФ атакувала Україну 129 дронами. Загалом від початку цього року Росія застосувала проти України вже більш ніж 6130 "шахедів".

"Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ. Але не в усьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - сказав глава держави.

Раніше ми писали, що у 2024 році кількість та тривалість повітряних тривог в Україні внаслідок російських обстрілів зросли. Одна із причин - нарощення Росією виробництва "шахедів".

Читайте також: Збито 31 із 49 "Шахедів", ще 13 - локаційно втрачені, 2 - полетіли у напрямку Білорусі, - Повітряні сили

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) росія (66037) Шахед (1164)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
І навіщо це нам?

ЗЄ якийсь не смішний і не цікавий взагалі. Зайва людина...
показати весь коментар
20.10.2024 22:57 Відповісти
+4
Статист ... потужний... надпотужний найвеличніший!!!
показати весь коментар
20.10.2024 22:58 Відповісти
+3
мільйон відосіків
показати весь коментар
20.10.2024 23:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки Україна ?! Скажи!
показати весь коментар
20.10.2024 22:52 Відповісти
мільйон відосіків
показати весь коментар
20.10.2024 23:00 Відповісти
І навіщо це нам?

ЗЄ якийсь не смішний і не цікавий взагалі. Зайва людина...
показати весь коментар
20.10.2024 22:57 Відповісти
Статист ... потужний... надпотужний найвеличніший!!!
показати весь коментар
20.10.2024 22:58 Відповісти
Шо попало?
показати весь коментар
20.10.2024 23:04 Відповісти
І трохи статистики наніч..

Або від зеленого інформбюро!
показати весь коментар
20.10.2024 23:06 Відповісти
зеленопоносне інформбюро помилилося - поки писався відосик ще пару десятків шахедів летить!!!
показати весь коментар
20.10.2024 23:09 Відповісти
Зате в нас є потужний план перемоги
показати весь коментар
21.10.2024 00:14 Відповісти
Було заявлено, що ми більше виробляємо ніж вони, де воно?!
показати весь коментар
21.10.2024 02:26 Відповісти
На рашу полетіло мільйон дронів чи мільярд дерев? Може стос нікчемних 'безпекових угод '?НІ ми вб'ємо рашку потужним планом миру який перетворився в надпотужний план перемоги
показати весь коментар
21.10.2024 07:18 Відповісти
С середины лета зафиксировано массовое применение обманок-дешевых дронов без боевой части и сложных комплектующих.
На данный момент их уже половина в каждом налёте. Но это не потужно, потому у нас все дроны продолжают называть шахедами. Хотя это не так.
показати весь коментар
21.10.2024 10:19 Відповісти
 
 