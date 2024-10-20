З початку року Росія застосувала проти України 6130 "шахедів", - Зеленський

Від початку 2024 року країна-агресор Росія застосувала проти України понад 6130 "шахедів".

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що ударні БпЛА "шахед" стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Їх, за словами президента, росіяни та іранці удосконалюють.

Він розповів, що впродовж доби 18 жовтня РФ атакувала Україну 129 дронами. Загалом від початку цього року Росія застосувала проти України вже більш ніж 6130 "шахедів".

"Значну частину наші воїни збивають. Багато допомагає РЕБ. Але не в усьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їх виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - сказав глава держави.

Раніше ми писали, що у 2024 році кількість та тривалість повітряних тривог в Україні внаслідок російських обстрілів зросли. Одна із причин - нарощення Росією виробництва "шахедів".

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