1 046 6

У 2024 році кількість та час тривог в Україні зросли. Одна з причин – нарощення Росією виробництва "шахедів". ІНФОГРАФІКА

кількість та час повітряних тривог в Україні зростають

У 2024 році кількість та тривалість повітряних тривог в Україні внаслідок російських обстрілів зросли.

Про це пише видання Texty.org, публікуючи відповідну інфографіку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, на Київщині у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то цьогоріч тижневий час тривог зріс до 15 годин.

Щодо Києва, то тут тривоги оголошують переважно лише з підльотом російських дронів до міської території, тому столиця дещо осторонь цих тенденцій.

кількість повітряних тривог зросла

Проте ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав торішньому у вісім годин, але у вересні 2024-го тижневий час тривог зріс до 12 годин.

Однією з причин зростання кількості та тривалості повітряних тривог аналітики називають нарощення Росією кількості ударних засобів, зокрема безпілотників "шахед".

"Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту "шахедів" на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно", - пише видання.

Окрім цього, на збільшення на збільшення кількості та тривалості тривог вплинула активізація в прикордонні тактичної авіації РФ, що скидає керовані авіабомби.

Раніше ми писали, що вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед".

Читайте також: Вночі російські дрони атакували Київ хвилями з різних напрямків, тричі лунала повітряна тривога, сили ППО збили всі БпЛА

Автор: 

А мы зато - МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ
Я ,правда, их не видела
Ну то таке....
09.10.2024 18:48 Відповісти
Результат "пекельних санкцій" ...?
09.10.2024 18:50 Відповісти
Аналітика же ж, гулє...
09.10.2024 18:54 Відповісти
Вони наростило виробництво дронів, а у нас наростили маєтки за вкрадені з бюджету гроші
09.10.2024 19:22 Відповісти
обравши війну на виснаження, раптово отримали війну на виснаження.
09.10.2024 19:38 Відповісти
Причина в тому, що після початку повномасштабної агрессії ми не зробили жодного удару у відповідь по містах нацистської россії. Якщо жертва агрессії не відповідає на удари то чого би її не бомбардувати щоденно багато разів.
Коли ми почнемо відповідати на удари - обстріли дуже швидко скінчатся. При нинішній владі відповідей на бомбардування звичайно не буде. Так що терпіть терпіли. Ви за це голосували в 2019.
09.10.2024 20:00 Відповісти
 
 