У 2024 році кількість та час тривог в Україні зросли. Одна з причин – нарощення Росією виробництва "шахедів". ІНФОГРАФІКА
У 2024 році кількість та тривалість повітряних тривог в Україні внаслідок російських обстрілів зросли.
Про це пише видання Texty.org, публікуючи відповідну інфографіку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, наприклад, на Київщині у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то цьогоріч тижневий час тривог зріс до 15 годин.
Щодо Києва, то тут тривоги оголошують переважно лише з підльотом російських дронів до міської території, тому столиця дещо осторонь цих тенденцій.
Проте ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав торішньому у вісім годин, але у вересні 2024-го тижневий час тривог зріс до 12 годин.
Однією з причин зростання кількості та тривалості повітряних тривог аналітики називають нарощення Росією кількості ударних засобів, зокрема безпілотників "шахед".
"Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту "шахедів" на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно", - пише видання.
Окрім цього, на збільшення на збільшення кількості та тривалості тривог вплинула активізація в прикордонні тактичної авіації РФ, що скидає керовані авіабомби.
Раніше ми писали, що вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед".
Я ,правда, их не видела
Ну то таке....
Коли ми почнемо відповідати на удари - обстріли дуже швидко скінчатся. При нинішній владі відповідей на бомбардування звичайно не буде. Так що терпіть терпіли. Ви за це голосували в 2019.