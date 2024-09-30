Вересень став першим місяцем, коли РФ атакувала "шахедами" щодня

Вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом вересня загарбники випустили по Україні 1 339 "шахедів", 1 107 із них було збито, частину придушено засобами РЕБ.

"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", - зазначило видання.

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