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Вересень став першим місяцем, коли РФ атакувала "шахедами" щодня

РФ щодня у вересні атакувала Україну шахедами

Вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом вересня загарбники випустили по Україні 1 339 "шахедів", 1 107 із них було збито, частину придушено засобами РЕБ.

"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", - зазначило видання.

Читайте: Атака "Шахедами" на Київщину: Уламки збитих БпЛА зафіксовані в 6 районах області, без постраждалих

Автор: 

обстріл (28717) Шахед (1060)


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Топ коментарі
+14
Нічого дивного- ворог вкладає оборонні гроші в БПЛА. Ми вкладаємо гроші оборонки в асфальт.
Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
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30.09.2024 15:53
+12
Ну бо росіяни випередили свій графік по шахедах на рік!

Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.
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30.09.2024 16:04
+10
В асфальт тільки частину маленьку, більше вкладається у офшорні кишені мразоти владної.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
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30.09.2024 16:31
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Герань - Шахед татари клепають шо дурні
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30.09.2024 15:52 Відповісти
Нічого дивного- ворог вкладає оборонні гроші в БПЛА. Ми вкладаємо гроші оборонки в асфальт.
Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
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30.09.2024 15:53 Відповісти
В асфальт тільки частину маленьку, більше вкладається у офшорні кишені мразоти владної.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
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30.09.2024 16:31 Відповісти
Отже в кацапів побільшало шахєдів.
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30.09.2024 15:55 Відповісти
А у нас побільшало асфальту.
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30.09.2024 15:56 Відповісти
Откуда у них столько этого барахла? Может кто-нибудь скажет?
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30.09.2024 15:57 Відповісти
татарські студенти-внєпалітікі за гроші хєрачать у три зміни.
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30.09.2024 16:56 Відповісти
А наш татарин в три смены бабло трамбует по мешкам.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
у татар є таке прислів'я - "кожний баран має бути підвішений за свої роги"
Тому поки що продовжуєм висіти.
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30.09.2024 17:21 Відповісти
Західні "санкції" в дії - Іран здатен розробляти і випускати ударні безпілотники , а раша здатна їх купувати в необмежених кількостях !
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30.09.2024 15:58 Відповісти
Міліони дронів тіки у телефоні шикси. Треба вже той телефон якось ближче до фронту - може рашисти обісцуться з переляку.
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30.09.2024 16:00 Відповісти
У відповідь лідер нації буде своєю піпеткою торохтіти по роялю. ВІн більше нічого не вміє робити.
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30.09.2024 17:32 Відповісти
Ну бо росіяни випередили свій графік по шахедах на рік!

Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.
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30.09.2024 16:04 Відповісти
вже пора їх якось використовувати..., частину з них точно приземлюють з допомогою чогось там..., якщо в кацапів їх як бруду, то збільшивши частину приземлених, ми теж будемо мати якийсь зиск з цього...
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30.09.2024 16:07 Відповісти
тільки витрати на виїзд вибухотехників, розмінування і утилізацію.
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30.09.2024 16:53 Відповісти
Я думаю що навіть у Ізраіля уже б залізний купол потріскався.
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30.09.2024 16:12 Відповісти
***** ж казало,що зітре Укріїну. Ось і цілодобовий початок по шахедам. Далі будуть іранські ракети. За 10 років зітре.
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30.09.2024 16:19 Відповісти
*********** студенти працюють у три зміни.
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30.09.2024 16:51 Відповісти
Поки не почнемо стирати російські населені пункти, насамперед москву, будемо хоронити українців
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30.09.2024 17:29 Відповісти
 
 