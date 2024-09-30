Вересень став першим місяцем, коли РФ атакувала "шахедами" щодня
Вересень 2024 року став першим місяцем від початку повномасштабного вторгнення РФ, у який росіяни щодня запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед".
Про це повідомляє "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом вересня загарбники випустили по Україні 1 339 "шахедів", 1 107 із них було збито, частину придушено засобами РЕБ.
"У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72. У вересні не було жодного дня без пусків "шахедів", - зазначило видання.
Топ коментарі
+14 Jolli Rabbit
показати весь коментар30.09.2024 15:53
+12 Redcar Ukraine
показати весь коментар30.09.2024 16:04
+10 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар30.09.2024 16:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
Тому поки що продовжуєм висіти.
Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.