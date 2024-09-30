Сентябрь стал первым месяцем, когда РФ атаковала "шахедами" каждый день

Сентябрь 2024 года стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение сентября захватчики выпустили по Украине 1 339 "шахедов", 1 107 из них были сбиты, часть подавлены средствами РЭБ.

"В среднем россияне запускали по 44 "шахеды" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков "шахедов", - отметило издание.

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