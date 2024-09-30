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Новости Война
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Сентябрь стал первым месяцем, когда РФ атаковала "шахедами" каждый день

РФ щодня у вересні атакувала Україну шахедами

Сентябрь 2024 года стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение сентября захватчики выпустили по Украине 1 339 "шахедов", 1 107 из них были сбиты, часть подавлены средствами РЭБ.

"В среднем россияне запускали по 44 "шахеды" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков "шахедов", - отметило издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Киевщину: Обломки сбитых БпЛА зафиксированы в 6 районах области, без пострадавших

Автор: 

обстрел (27379) Шахед (1056)


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Топ комментарии
+14
Нічого дивного- ворог вкладає оборонні гроші в БПЛА. Ми вкладаємо гроші оборонки в асфальт.
Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
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30.09.2024 15:53
+12
Ну бо росіяни випередили свій графік по шахедах на рік!

Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.
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30.09.2024 16:04
+10
В асфальт тільки частину маленьку, більше вкладається у офшорні кишені мразоти владної.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
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30.09.2024 16:31
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Герань - Шахед татари клепають шо дурні
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30.09.2024 15:52 Ответить
Нічого дивного- ворог вкладає оборонні гроші в БПЛА. Ми вкладаємо гроші оборонки в асфальт.
Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
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30.09.2024 15:53 Ответить
В асфальт тільки частину маленьку, більше вкладається у офшорні кишені мразоти владної.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
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30.09.2024 16:31 Ответить
Отже в кацапів побільшало шахєдів.
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30.09.2024 15:55 Ответить
А у нас побільшало асфальту.
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30.09.2024 15:56 Ответить
Откуда у них столько этого барахла? Может кто-нибудь скажет?
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30.09.2024 15:57 Ответить
татарські студенти-внєпалітікі за гроші хєрачать у три зміни.
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30.09.2024 16:56 Ответить
А наш татарин в три смены бабло трамбует по мешкам.
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30.09.2024 17:08 Ответить
у татар є таке прислів'я - "кожний баран має бути підвішений за свої роги"
Тому поки що продовжуєм висіти.
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30.09.2024 17:21 Ответить
Західні "санкції" в дії - Іран здатен розробляти і випускати ударні безпілотники , а раша здатна їх купувати в необмежених кількостях !
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30.09.2024 15:58 Ответить
Міліони дронів тіки у телефоні шикси. Треба вже той телефон якось ближче до фронту - може рашисти обісцуться з переляку.
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30.09.2024 16:00 Ответить
У відповідь лідер нації буде своєю піпеткою торохтіти по роялю. ВІн більше нічого не вміє робити.
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30.09.2024 17:32 Ответить
Ну бо росіяни випередили свій графік по шахедах на рік!

Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.
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30.09.2024 16:04 Ответить
вже пора їх якось використовувати..., частину з них точно приземлюють з допомогою чогось там..., якщо в кацапів їх як бруду, то збільшивши частину приземлених, ми теж будемо мати якийсь зиск з цього...
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30.09.2024 16:07 Ответить
тільки витрати на виїзд вибухотехників, розмінування і утилізацію.
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30.09.2024 16:53 Ответить
Я думаю що навіть у Ізраіля уже б залізний купол потріскався.
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30.09.2024 16:12 Ответить
***** ж казало,що зітре Укріїну. Ось і цілодобовий початок по шахедам. Далі будуть іранські ракети. За 10 років зітре.
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30.09.2024 16:19 Ответить
*********** студенти працюють у три зміни.
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30.09.2024 16:51 Ответить
Поки не почнемо стирати російські населені пункти, насамперед москву, будемо хоронити українців
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30.09.2024 17:29 Ответить
 
 