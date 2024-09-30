Сентябрь стал первым месяцем, когда РФ атаковала "шахедами" каждый день
Сентябрь 2024 года стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение сентября захватчики выпустили по Украине 1 339 "шахедов", 1 107 из них были сбиты, часть подавлены средствами РЭБ.
"В среднем россияне запускали по 44 "шахеды" ежедневно. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября - 72. В сентябре не было ни одного дня без пусков "шахедов", - отметило издание.
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+14 Jolli Rabbit
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+12 Redcar Ukraine
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+10 Oleksii Pilevych #582021
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Терпіть терпіли, далі буде ще гірше.
Але "не хвилюйтесь" , "найвялічнєйший має потужний план перемоги" ......
Якщо серйозно то сумно й веселого нічого немає, влада України певністю не дієздатна, ще й війна.
Тому поки що продовжуєм висіти.
Де наш мільйон дронів з випередженням графіку - питання риторичне.