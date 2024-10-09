РУС
В 2024 году количество и время тревог в Украине выросли. Одна из причин – наращивание Россией производства "Шахедов". ИНФОГРАФИКА

кількість та час повітряних тривог в Україні зростають

В 2024 году количество и продолжительность воздушных тревог в Украине в результате российских обстрелов выросли.

Об этом пишет издание Texty.org, публикуя соответствующую инфографику, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, например, на Киевщине в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов.

Что касается Киева, то тревоги объявляют преимущественно только с подлетом российских дронов к городской территории, поэтому столица несколько в стороне от этих тенденций.

кількість повітряних тривог зросла

Однако еще недавно время объявленных тревог в городе соответствовало прошлогоднему в восемь часов, но в сентябре 2024-го недельное время тревог выросло до 12 часов.

Одной из причин роста количества и продолжительности воздушных тревог аналитики называют наращивание Россией количества ударных средств, в частности беспилотников "Шахед".

"Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "Шахедов" на территорию Украины, и затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно", - пишет издание.

Кроме этого, на увеличение количества и продолжительности тревог повлияла активизация в приграничье тактической авиации РФ, которая сбрасывает управляемые авиабомбы.

Ранее мы писали, что сентябрь 2024 года стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".

А мы зато - МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ
Я ,правда, их не видела
Ну то таке....
показать весь комментарий
09.10.2024 18:48 Ответить
Результат "пекельних санкцій" ...?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:50 Ответить
Аналітика же ж, гулє...
показать весь комментарий
09.10.2024 18:54 Ответить
Вони наростило виробництво дронів, а у нас наростили маєтки за вкрадені з бюджету гроші
показать весь комментарий
09.10.2024 19:22 Ответить
обравши війну на виснаження, раптово отримали війну на виснаження.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:38 Ответить
Причина в тому, що після початку повномасштабної агрессії ми не зробили жодного удару у відповідь по містах нацистської россії. Якщо жертва агрессії не відповідає на удари то чого би її не бомбардувати щоденно багато разів.
Коли ми почнемо відповідати на удари - обстріли дуже швидко скінчатся. При нинішній владі відповідей на бомбардування звичайно не буде. Так що терпіть терпіли. Ви за це голосували в 2019.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:00 Ответить
 
 