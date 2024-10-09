В 2024 году количество и время тревог в Украине выросли. Одна из причин – наращивание Россией производства "Шахедов". ИНФОГРАФИКА

В 2024 году количество и продолжительность воздушных тревог в Украине в результате российских обстрелов выросли.

Об этом пишет издание Texty.org, публикуя соответствующую инфографику, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, например, на Киевщине в 2023 году в среднем было 9 часов тревоги в неделю, то в этом году недельное время тревог выросло до 15 часов.

Что касается Киева, то тревоги объявляют преимущественно только с подлетом российских дронов к городской территории, поэтому столица несколько в стороне от этих тенденций.

Однако еще недавно время объявленных тревог в городе соответствовало прошлогоднему в восемь часов, но в сентябре 2024-го недельное время тревог выросло до 12 часов.

Одной из причин роста количества и продолжительности воздушных тревог аналитики называют наращивание Россией количества ударных средств, в частности беспилотников "Шахед".

"Уже достаточно стандартным явлением стало, когда тревога в ряде областей объявляется еще вечером, с началом залета "Шахедов" на территорию Украины, и затем распространяется и с определенными перерывами может продолжаться до самого утра включительно", - пишет издание.

Кроме этого, на увеличение количества и продолжительности тревог повлияла активизация в приграничье тактической авиации РФ, которая сбрасывает управляемые авиабомбы.

Ранее мы писали, что сентябрь 2024 года стал первым месяцем с начала полномасштабного вторжения РФ, в который россияне ежедневно запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед".

