"Шахеды" атаковали Одесчину: 5 человек пострадали, повреждена многоэтажка и медучреждение

В ночь на 9 октября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силы ПВО уничтожили большинство целей.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания.

"Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар оперативно ликвидировали. Повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили 4 "Шахеда" на Юге.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды". Также информировалось, что ночью на Киевщине слышали взрывы, работала ПВО.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 21 из 22 "Шахедов".