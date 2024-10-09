"Шахеди" атакували Одещину: 5 осіб постраждали, пошкоджено багатоповерхівку та медзаклад
У ніч на 9 жовтня 2024 року війська РФ вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сили ППО знищили більшість цілей.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання.
"Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
