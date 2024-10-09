Военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили 4 "Шахеда" на Юге
Сегодня, 9 октября, ночью на Юге Украины во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - отмечается в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды". Также информировалось, что ночью на Киевщине слышали взрывы, работала ПВО.
Информации о последствиях ночной дроновой атаки пока нет.
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