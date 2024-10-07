РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости
2 762 6

Россия вывела в Черное Море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 октября в Черном море находится 4 ракетоносителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:00 07.10.2024:

  • в Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также читайте: Россия боится огневого поражения своих кораблей в Азовском море, - ВМС

інфографіка

Автор: 

ВМС (1509) Черное море (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а чому їх дрони СБУ не атакують ніколи, от коли вони їх виводять, треба запускати дрони і атакувати.
показать весь комментарий
07.10.2024 06:51 Ответить
В Україні сигнал повітряної тривоги став невід'ємною частиною сьогодення. Саме тому варто пам'ятати алгоритм дій під час тривоги.
Слід пам'ятати, що тривога не буває без причини,да ВИ всi знаете
закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";стежте за новинами;допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:39 Ответить
Де Магури?
показать весь комментарий
07.10.2024 08:44 Ответить
Вони палубу помили? Перед затопленням генеральне прибирання.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:51 Ответить
Це може бути підготовка подарунку пуйлу на "дєнь варєнья", тому магурам варто не втратити можливість поповнити "парводний краснознаменний флот".
показать весь комментарий
07.10.2024 09:40 Ответить
Чорноморські бички їсти хотять.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:44 Ответить
 
 