Россия вывела в Черное Море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами". ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 7 октября в Черном море находится 4 ракетоносителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ВМС ВСУ.
По состоянию на 06:00 07.10.2024:
- в Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Слід пам'ятати, що тривога не буває без причини,да ВИ всi знаете
закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";стежте за новинами;допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.