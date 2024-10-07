Россия вывела в Черное Море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 октября в Черном море находится 4 ракетоносителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:00 07.10.2024:

в Черном море 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

