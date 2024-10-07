УКР
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії з 24 "Калібрами". ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 жовтня в Чорному морі перебуває 4 ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 06:00 07.10.2024:

  • у Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія боїться вогневого ураження власних кораблів в Азовському морі, - ВМС

інфографіка

Цікаво, а чому їх дрони СБУ не атакують ніколи, от коли вони їх виводять, треба запускати дрони і атакувати.
07.10.2024 06:51 Відповісти
В Україні сигнал повітряної тривоги став невід'ємною частиною сьогодення. Саме тому варто пам'ятати алгоритм дій під час тривоги.
Слід пам'ятати, що тривога не буває без причини,да ВИ всi знаете
закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";стежте за новинами;допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.
07.10.2024 08:39 Відповісти
Де Магури?
07.10.2024 08:44 Відповісти
Вони палубу помили? Перед затопленням генеральне прибирання.
07.10.2024 08:51 Відповісти
Це може бути підготовка подарунку пуйлу на "дєнь варєнья", тому магурам варто не втратити можливість поповнити "парводний краснознаменний флот".
07.10.2024 09:40 Відповісти
Чорноморські бички їсти хотять.
