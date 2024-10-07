Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії з 24 "Калібрами". ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 жовтня в Чорному морі перебуває 4 ракетоносії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Станом на 06:00 07.10.2024:
- у Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло та візьміть з собою найнеобхідніше: документи, засоби зв'язку, продукти харчування;негайно слідувати до найближчого укриття. Завчасно дізнайтеся про місце розміщення укриттів біля вашого місця знаходження;якщо не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон, скористайтеся правилом "двох стін";стежте за новинами;допоможіть людям похилого віку спуститися у безпечне місце;чекайте сигнал відбій повітряної тривоги.