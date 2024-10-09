Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили 4 "Шахеди" на Півдні
Сьогодні, 9 жовтня, вночі на Півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе "SHAHED-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - наголошується у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Також інформувалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО.
Інформації про наслідки нічної дронової атаки наразі немає.
