Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили 4 "Шахеди" на Півдні

шахед атакує Південь

Сьогодні, 9 жовтня, вночі на Півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе "SHAHED-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", - наголошується у повідомленні.

Читайте також: Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії з 24 "Калібрами". ІНФОГРАФІКА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди". Також інформувалося, що вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО.

Інформації про наслідки нічної дронової атаки наразі немає. 

