С начала года Россия применила против Украины 6130 "шахедов", - Зеленский

С начала 2024 года страна-агрессор Россия применила против Украины более 6130 "шахедов".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что ударные БпЛА "шахед" стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Их, по словам президента, россияне и иранцы совершенствуют.

Он рассказал, что в течение суток 18 октября РФ атаковала Украину 129 дронами. Всего с начала этого года Россия применила против Украины уже более 6130 "шахедов".

"Значительную часть наши воины сбивают. Много помогает РЭБ, но не во всем. И именно поэтому нужно больше давления на российскую уже способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - сказал глава государства.

Ранее мы писали, что в 2024 году количество и продолжительность воздушных тревог в Украине в результате российских обстрелов выросли. Одна из причин - наращивание Россией производства "шахедов".

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