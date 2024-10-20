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Новости
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С начала года Россия применила против Украины 6130 "шахедов", - Зеленский

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

С начала 2024 года страна-агрессор Россия применила против Украины более 6130 "шахедов".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что ударные БпЛА "шахед" стали одним из основных орудий российского террора против Украины. Их, по словам президента, россияне и иранцы совершенствуют.

Он рассказал, что в течение суток 18 октября РФ атаковала Украину 129 дронами. Всего с начала этого года Россия применила против Украины уже более 6130 "шахедов".

"Значительную часть наши воины сбивают. Много помогает РЭБ, но не во всем. И именно поэтому нужно больше давления на российскую уже способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - сказал глава государства.

Ранее мы писали, что в 2024 году количество и продолжительность воздушных тревог в Украине в результате российских обстрелов выросли. Одна из причин - наращивание Россией производства "шахедов".

Читайте также: Сбит 31 из 49 "Шахедов", еще 13 - локально потеряны, 2 - улетели в направлении Беларуси, - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) россия (96169) Шахед (1157)


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Топ комментарии
+7
І навіщо це нам?

ЗЄ якийсь не смішний і не цікавий взагалі. Зайва людина...
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20.10.2024 22:57 Ответить
+4
Статист ... потужний... надпотужний найвеличніший!!!
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20.10.2024 22:58 Ответить
+3
мільйон відосіків
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20.10.2024 23:00 Ответить
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А скільки Україна ?! Скажи!
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20.10.2024 22:52 Ответить
мільйон відосіків
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20.10.2024 23:00 Ответить
І навіщо це нам?

ЗЄ якийсь не смішний і не цікавий взагалі. Зайва людина...
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20.10.2024 22:57 Ответить
Статист ... потужний... надпотужний найвеличніший!!!
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20.10.2024 22:58 Ответить
Шо попало?
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20.10.2024 23:04 Ответить
І трохи статистики наніч..

Або від зеленого інформбюро!
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20.10.2024 23:06 Ответить
зеленопоносне інформбюро помилилося - поки писався відосик ще пару десятків шахедів летить!!!
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20.10.2024 23:09 Ответить
Зате в нас є потужний план перемоги
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21.10.2024 00:14 Ответить
Було заявлено, що ми більше виробляємо ніж вони, де воно?!
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21.10.2024 02:26 Ответить
На рашу полетіло мільйон дронів чи мільярд дерев? Може стос нікчемних 'безпекових угод '?НІ ми вб'ємо рашку потужним планом миру який перетворився в надпотужний план перемоги
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21.10.2024 07:18 Ответить
С середины лета зафиксировано массовое применение обманок-дешевых дронов без боевой части и сложных комплектующих.
На данный момент их уже половина в каждом налёте. Но это не потужно, потому у нас все дроны продолжают называть шахедами. Хотя это не так.
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21.10.2024 10:19 Ответить
 
 