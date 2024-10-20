Сбит 31 из 49 "Шахедов", еще 13 - локационно потеряны, 2 - полетели в направлении Беларуси, - Воздушные силы

В ночь на 20 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько воздушных целей запустил враг?

По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49-ти вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, по состоянию на 10.00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбивание 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Еще 13 российских беспилотников локально потеряно, информация о сбивании/падении уточняется и обновляется.

Два вражеских БпЛА - полетели в направлении Беларуси.

Как сообщалось, вечером субботы, 19 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления. В Киевской области в результате падения обломков повреждена многоэтажка.

Также Цензор.НЕТ информировал, что поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 17. В больнице находятся восемь пострадавших.