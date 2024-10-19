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Новости Война
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Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Окупанти атакують шахедами

В субботу вечером, 19 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:41.

  • "Шахеды" с Черного моря на юг Одесской области, в район Затоки и Одессы;
  • "Шахеды" с Черного моря на юг Николаевщины", - сообщили ВС в 21:17.

В 21:43 сообщалось о "Шахедах" в Донецкой области курсом на северо-запад.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии ПС сообщили о:

  • Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА;
  • "Шахеды" в центре Одесщины и на севере Николаевщины курсом на северо-запад;
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-запад в направлении Днепра;
  • Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА;
  • Также фиксировалось движение вражеских ударных БПЛА с севера;
  • Сумская область – угроза применения ударных БпЛА;
  • Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

Также ВС сообщили об угрозе применения российских "шахедов" для Винницкой области.

Впоследствии ВС сообщили о:

  • БПЛА на Одесщине! курсом на Виннитчину;
  • БПЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс – западный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины;
  • "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину;

Также сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

В 23:07 ВС сообщили о:

  • БпЛА на Виннитчине! Курсом на северо-запад;
  • БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;
  • БПЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода;
  • "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину и Полтавщину;
  • "Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину.

В 23:21 ВС сообщали о:

  • БпЛА в центре Винниччины! Курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкащины;
  • БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;
  • БПЛА в центре Полтавщины. Движение в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга;
  • "Шахеды" на Сумщине Курсом на юг и в районе Сум;
  • "Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину в направлении столицы.

Впоследствии сообщалось об угрозе применения "шахедов" для Хмельницкой и Черновицкой областей.

В 23:34 сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Киева.

В 23:52 ВС сообщали про:

  • БПЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы;
  • БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге курсом северо-западным;
  • БпЛА на севере Черкащины, курсом юго-западным;
  • БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный;
  • БПЛА на юге Черниговщины, курсом на запад;
  • БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом на юг;
  • Тернопольская область – угроза применения ударных БпЛА.

Читайте также: Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3752) Воздушные силы (2411) Шахед (1150)


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Топ комментарии
+6
Ей нарік, по Україні запустили шахеди, потрібен захист нівчому не винних людей, випускай 95 квартал
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19.10.2024 22:07 Ответить
+4
Бажаю гарної реакції всім хто бореться з цією заразою.
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19.10.2024 23:31 Ответить
+3
3.14***аси !
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19.10.2024 22:16 Ответить
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Ей нарік, по Україні запустили шахеди, потрібен захист нівчому не винних людей, випускай 95 квартал
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19.10.2024 22:07 Ответить
Кошовий пузом точно всіх зіб'є прямо як японський сумоїст.
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19.10.2024 23:30 Ответить
3.14***аси !
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19.10.2024 22:16 Ответить
Та ні. Просто звичайні російські нацисти. Краще цей термін до них використовувати. Особливо в Європі.

Геї часто порядні люди бувають, просто їх природа покарала чи нагородила такими народитися.
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19.10.2024 23:29 Ответить
До сексуальної орієнтації це не має відношення! Це зничить рашист звичайний
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20.10.2024 00:18 Ответить
Але може ввести в оману західних читачів. Тому нацисти російські це найкращий термін, який їх характеризує.
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20.10.2024 00:31 Ответить
Бажаю гарної реакції всім хто бореться з цією заразою.
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19.10.2024 23:31 Ответить
 
 