Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

В субботу вечером, 19 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:41.

"Шахеды" с Черного моря на юг Одесской области, в район Затоки и Одессы;

"Шахеды" с Черного моря на юг Николаевщины", - сообщили ВС в 21:17.

В 21:43 сообщалось о "Шахедах" в Донецкой области курсом на северо-запад.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии ПС сообщили о:

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА;

"Шахеды" в центре Одесщины и на севере Николаевщины курсом на северо-запад;

"Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-запад в направлении Днепра;

Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА;

Также фиксировалось движение вражеских ударных БПЛА с севера;

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА;

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

Также ВС сообщили об угрозе применения российских "шахедов" для Винницкой области.

Впоследствии ВС сообщили о:

БПЛА на Одесщине! курсом на Виннитчину;

БПЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс – западный;

БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины;

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину;

Также сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

В 23:07 ВС сообщили о:

БпЛА на Виннитчине! Курсом на северо-запад;

БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;

БПЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода;

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину и Полтавщину;

"Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину.

В 23:21 ВС сообщали о:

БпЛА в центре Винниччины! Курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкащины;

БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;

БПЛА в центре Полтавщины. Движение в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга;

"Шахеды" на Сумщине Курсом на юг и в районе Сум;

"Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину в направлении столицы.

Впоследствии сообщалось об угрозе применения "шахедов" для Хмельницкой и Черновицкой областей.

В 23:34 сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Киева.

В 23:52 ВС сообщали про:

БПЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы;

БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге курсом северо-западным;

БпЛА на севере Черкащины, курсом юго-западным;

БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный;

БПЛА на юге Черниговщины, курсом на запад;

БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине курсом на юг;

Тернопольская область – угроза применения ударных БпЛА.

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