Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
В субботу вечером, 19 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили ВС в 20:41.
- "Шахеды" с Черного моря на юг Одесской области, в район Затоки и Одессы;
- "Шахеды" с Черного моря на юг Николаевщины", - сообщили ВС в 21:17.
В 21:43 сообщалось о "Шахедах" в Донецкой области курсом на северо-запад.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
Впоследствии ПС сообщили о:
- Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА;
- "Шахеды" в центре Одесщины и на севере Николаевщины курсом на северо-запад;
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-запад в направлении Днепра;
- Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА;
- Также фиксировалось движение вражеских ударных БПЛА с севера;
- Сумская область – угроза применения ударных БпЛА;
- Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Также ВС сообщили об угрозе применения российских "шахедов" для Винницкой области.
Впоследствии ВС сообщили о:
- БПЛА на Одесщине! курсом на Виннитчину;
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс – западный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины;
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину;
Также сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.
В 23:07 ВС сообщили о:
- БпЛА на Виннитчине! Курсом на северо-запад;
- БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;
- БПЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода;
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину и Полтавщину;
- "Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину.
В 23:21 ВС сообщали о:
- БпЛА в центре Винниччины! Курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкащины;
- БПЛА на Кировоградщине. Курс – западный на Черкасщину;
- БПЛА в центре Полтавщины. Движение в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга;
- "Шахеды" на Сумщине Курсом на юг и в районе Сум;
- "Шахеды" на Черниговщине. Курсом на Киевщину в направлении столицы.
Впоследствии сообщалось об угрозе применения "шахедов" для Хмельницкой и Черновицкой областей.
В 23:34 сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА для Киева.
В 23:52 ВС сообщали про:
- БПЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы;
- БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге курсом северо-западным;
- БпЛА на севере Черкащины, курсом юго-западным;
- БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный;
- БПЛА на юге Черниговщины, курсом на запад;
- БПЛА в Сумской области курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом на юг;
- Тернопольская область – угроза применения ударных БпЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Геї часто порядні люди бувають, просто їх природа покарала чи нагородила такими народитися.