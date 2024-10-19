Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Поздно вечером пятницы, 18 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные вражеские БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный", - сообщили ВС в 21:42.

"Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного", - сообщили ВС в 21:56.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:39 ВС сообщили:

БПЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

БпЛА на юге Николаевщины, северным курсом в направлении Николаева;

БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снегиревка), курс северный;

БПЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

Также зафиксированы пуски россиянами "шахедов" с северного направления.

"Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА", - сообщили Воздушные силы.

В 23:31 ВС сообщали о:

БПЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;

БПЛА в Сумской области заходят на Черниговщину;

БпЛА из Одесщины на Винничину, курс северный;

БпЛА в Николаевской области движутся по северо-западному курсу;

БПЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;

БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

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