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Новости Война
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Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Ворог запустив шахеди

Поздно вечером пятницы, 18 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные вражеские БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины курс северо-западный", - сообщили ВС в 21:42.

"Еще несколько групп вражеских ударных БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного", - сообщили ВС в 21:56.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 22:39 ВС сообщили:

  • БПЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;
  • БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на юге Николаевщины, северным курсом в направлении Николаева;
  • БпЛА на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снегиревка), курс северный;
  • БПЛА на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

Также зафиксированы пуски россиянами "шахедов" с северного направления.

"Сумская область угроза применения ударных вражеских БПЛА", - сообщили Воздушные силы.

В 23:31 ВС сообщали о:

  • БПЛА на севере Черниговщины, курсом на запад;
  • БПЛА в Сумской области заходят на Черниговщину;
  • БпЛА из Одесщины на Винничину, курс северный;
  • БпЛА в Николаевской области движутся по северо-западному курсу;
  • БПЛА на юге Кировоградской области, курс северо-восточный;
  • БпЛА севернее Кропивницкого, курсом на север.

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Автор: 

беспилотник (3752) Воздушные силы (2411) Шахед (1150)


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18.10.2024 22:15 Ответить
В Одессе минут 15 как отбой.
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18.10.2024 23:28 Ответить
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Лунають вибухи в Південноукраїнську
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19.10.2024 07:23 Ответить
07:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/19/7480399/ ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
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19.10.2024 08:00 Ответить
 
 