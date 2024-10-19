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Новини Війна
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Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог запустив шахеди

Пізно ввечері п'ятниці, 18 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:42.

"Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - повідомили ПС о 21:56.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:39 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
  • БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
  • БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.

Також зафіксовано пуски росіянами "шахедів" з північного напрямку.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомили Повітряні сили. 

О 23:31 ПС повідомляли про:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
  • БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;
  • БпЛА з Одещини на Вінничину, курс північний;
  • БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;
  • БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4315) Повітряні сили (2744) Шахед (1152)


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18.10.2024 22:15 Відповісти
В Одессе минут 15 как отбой.
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18.10.2024 23:28 Відповісти
Україна повернула з російського полону 95 військових!!
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19.10.2024 00:35 Відповісти
Ракети летять на Вознесенськ і Південноукраїнськ!

Лунають вибухи в Південноукраїнську
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19.10.2024 07:23 Відповісти
07:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/19/7480399/ ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
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19.10.2024 08:00 Відповісти
 
 