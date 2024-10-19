Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Пізно ввечері п'ятниці, 18 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:42.

"Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - повідомили ПС о 21:56.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 22:39 ПС повідомили про:

БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;

БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;

БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.

Також зафіксовано пуски росіянами "шахедів" з північного напрямку.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомили Повітряні сили.

О 23:31 ПС повідомляли про:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;

БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;

БпЛА з Одещини на Вінничину, курс північний;

БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;

БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.

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