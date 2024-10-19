Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері п'ятниці, 18 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ударні ворожі БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:42.
"Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - повідомили ПС о 21:56.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 22:39 ПС повідомили про:
- БпЛА на Запоріжжі наближається до Дніпропетровщини, курс північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Миколаївщині, північним курсом у напрямку Миколаєва;
- БпЛА на південному сході Миколаївщини (р-н. Снігурівки) курс північний;
- БпЛА на межі Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, курс північно-західний.
Також зафіксовано пуски росіянами "шахедів" з північного напрямку.
"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА, - повідомили Повітряні сили.
О 23:31 ПС повідомляли про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід;
- БпЛА на Сумщині заходять на Чернігівщину;
- БпЛА з Одещини на Вінничину, курс північний;
- БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом;
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-східний;
- БпЛА північніше Кропивницького, курсом на північ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лунають вибухи в Південноукраїнську
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/19/7480399/ ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков