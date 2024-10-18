Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері 17 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 21:08
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
Оновлення станом на 21:28
- БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.
Оновлення станом на 22:13
- БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
- БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
- БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.
Оновлення станом на 23:34
- БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.
- БпЛА на Полтавщині, курс південний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Рівненщині, курс західний.
Оновлення станом на 00:30 18 жовтня
- БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.
- БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.
- БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.
- БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.
- БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.
Оновлення станом на 01:00 18 жовтня
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
- БпЛА з Херсонської області, курсом на Миколаївську область.
Оновлення станом на 01:52 18 жовтня
- БпЛА в східній частині Рівненщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Київщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та північній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
- БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА західніше Одеси, курс північний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
- БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА західніше Одеси, курс північний.
Топ коментарі
+8 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар17.10.2024 20:57 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар17.10.2024 21:15 Відповісти Посилання
+7 Hulio
показати весь коментар17.10.2024 20:44 Відповісти Посилання
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Цікаво, чи кошмаритимемо ми колись москву , і щоб щоночі?
p.s. вибиті шибки, вікна та черепиця, а також атаки на нпз й склади кілька разів на рік - це ніщо.
не дають нам спОкою, поки живі 😡
"Урі, гдє у нєго кнопка?" (с)
Це в сенсі "як вимкнути дебілів з Банкової та Грушевського" і дати владу патріотам....
Якби ж влада і культурні організації України нарешті розтоптали цей міф ніби росія це Чайковський, Рахманінов, і інші без сумніву гарні художні здобутки.
Слід постійно педалювати тему, що росія це нація вбивць і нацистів. І вона не дорівнює і ніколи не дорівнювала її культурі, яка теж є елементом пропаганди. Мовляв подивіться які мм гарні музиканти, художники, інші діячі.
🛵 Станом на цю хвилину повітряному просторі України перебуває 36 ворожих ударних дронів типу Шахед.
https://t.me/tryvoga_chomu/20188 23:09