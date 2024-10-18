Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 17 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:08

БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

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Оновлення станом на 21:28

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.

Оновлення станом на 22:13

БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.

БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.

БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.

БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

Оновлення станом на 23:34

БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.

БпЛА на Полтавщині, курс південний.

БпЛА на Чернігівщині, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний

БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА на Рівненщині, курс західний.

Оновлення станом на 00:30 18 жовтня

БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.

БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.

БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.

БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.

БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.

БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.

БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.

Оновлення станом на 01:00 18 жовтня

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

БпЛА з Херсонської області, курсом на Миколаївську область.

Оновлення станом на 01:52 18 жовтня