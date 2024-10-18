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Новини
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі та півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Шахед

Увечері 17 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини", -  йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:08

  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівської області, курс західний.
  •  БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
  •  БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.

Також читайте: Минулої ночі Київщину знову атакували ворожі безпілотники. Тривога тривала понад 8 годин

Оновлення станом на 21:28

  • БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
  •  БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  •  БпЛА з Полтавщини, курсом на південь.

Оновлення станом на 22:13

  • БпЛА з Сумщини, курсом на південь та захід.
  •  БпЛА в південній та східній частинах Чернігівщини, курсом на захід.
  •  БпЛА в північній частині Київщини, курсом на захід.
  •  БпЛА в східній частині Житомирщини, курсом на захід.
  •  БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  •  БпЛА в східній частині Черкащини, курс західний.
  •  БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини, курс західний.

Оновлення станом на 23:34

  • БпЛА в північній та південній частині Сумщини, курс західний та південний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс південний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Київщини, курс західний
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Рівненщині, курс західний.

Оновлення станом на 00:30 18 жовтня

  • БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.
  • БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.
  • БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.
  • БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.
  • БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.
  • БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.
  • БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.

Оновлення станом на 01:00 18 жовтня

  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
  • БпЛА з Херсонської області, курсом на Миколаївську область.

Оновлення станом на 01:52 18 жовтня

  • БпЛА в східній частині Рівненщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Київщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та північній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА західніше Одеси, курс північний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА західніше Одеси, курс північний.

Автор: 

Повітряні сили (2744) Шахед (1152)


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Топ коментарі
+8
Щоб ви там всі повиздихали, ганннндони кацапські!
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17.10.2024 20:57 Відповісти
+8
зараз було би вчасно атакувати дронами Казань, конкретно КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих.
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17.10.2024 21:15 Відповісти
+7
3.14***аси !
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17.10.2024 20:44 Відповісти
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3.14***аси !
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17.10.2024 20:44 Відповісти
Щоб ви там всі повиздихали, ганннндони кацапські!
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17.10.2024 20:57 Відповісти
зараз було би вчасно атакувати дронами Казань, конкретно КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих.
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17.10.2024 21:15 Відповісти
Знов показово весь Київ облетять.

Цікаво, чи кошмаритимемо ми колись москву , і щоб щоночі?

p.s. вибиті шибки, вікна та черепиця, а також атаки на нпз й склади кілька разів на рік - це ніщо.
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17.10.2024 21:26 Відповісти
Ну і бидлота кацапська ,
не дають нам спОкою, поки живі 😡
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17.10.2024 21:28 Відповісти
Вже і драники вступили у вісь зла, летять із бульбашії
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17.10.2024 21:56 Відповісти
В мене тільки одне питання: чому наше "ВСЕ", найвелиніше і нелоховське боневтікло до ворогів записує (разом з московією) КНДР, КНР та Іран, але мовчить ро БРСР, з якої у 2022-му було вторгнення, війська якої заходили на територію України (тоді ж) і з якої здійснюється розвідка наших позицій, де тренуються чи відновлюються окупанти та звідки йде постачання БК, палива та запасних частин?

"Урі, гдє у нєго кнопка?" (с)
Це в сенсі "як вимкнути дебілів з Банкової та Грушевського" і дати владу патріотам....
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17.10.2024 22:07 Відповісти
Головне не що кажуть, а що не кажуть.
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17.10.2024 22:28 Відповісти
Тому що угода про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною і рб діє.
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17.10.2024 22:36 Відповісти
женя шевченко дуже просив не деанонсувати угоду.
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18.10.2024 00:14 Відповісти
Шахєди вони запустили. Не спиться ж *******!
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17.10.2024 22:13 Відповісти
Зато європейці деякі до сих пір судять про росіян з творчості Чайковського, Рахманінова та інших.

Якби ж влада і культурні організації України нарешті розтоптали цей міф ніби росія це Чайковський, Рахманінов, і інші без сумніву гарні художні здобутки.

Слід постійно педалювати тему, що росія це нація вбивць і нацистів. І вона не дорівнює і ніколи не дорівнювала її культурі, яка теж є елементом пропаганди. Мовляв подивіться які мм гарні музиканти, художники, інші діячі.
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17.10.2024 22:30 Відповісти
А як в нас були заворожені білоруською молочкою...що аж війська від кордону з білорусією відвели, щоб кайф не ламати...
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17.10.2024 22:47 Відповісти
Як ви вже дістали, тварюки!
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17.10.2024 22:41 Відповісти
Генштаб, де удари безпілотниками по кацапії?
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17.10.2024 22:52 Відповісти
Вангую слідуючий ваш коментар: чому так мало?
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17.10.2024 23:08 Відповісти
Йди вангуй далі, мені це так важливо.
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18.10.2024 01:46 Відповісти
https://t.me/tryvoga_chomu 🔊Чому тривога?🚨

🛵 Станом на цю хвилину повітряному просторі України перебуває 36 ворожих ударних дронів типу Шахед.

https://t.me/tryvoga_chomu/20188 23:09
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17.10.2024 23:15 Відповісти
Як мінімум мінус два!😎
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17.10.2024 23:31 Відповісти
 
 