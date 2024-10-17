Минулої ночі Київщину знову атакували ворожі безпілотники. Тривога тривала понад 8 годин
У ніч проти 17 жовтня у Київській області активно працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"ППО ефективно спрацювала, знищивши всі ворожі цілі. Влучань у критичну чи житлову інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Через падіння уламків у одному з фермерських господарств загорілося підсобне приміщення, але пожежу оперативно ліквідували.
"Оперативні групи продовжують роботу з документування та ліквідації наслідків атаки, - додав Кравченко.
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показати весь коментар17.10.2024 09:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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