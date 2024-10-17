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Минулої ночі Київщину знову атакували ворожі безпілотники. Тривога тривала понад 8 годин

Вночі шахеди атакували Київщину

У ніч проти 17 жовтня у Київській області активно працювали сили ППО. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"ППО ефективно спрацювала, знищивши всі ворожі цілі. Влучань у критичну чи житлову інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків у одному з фермерських господарств загорілося підсобне приміщення, але пожежу оперативно ліквідували.

"Оперативні групи продовжують роботу з документування та ліквідації наслідків атаки, - додав Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "Шахедів" на Київ: у Деснянському районі уламок БпЛА знайшли на території дитсадка

Автор: 

Київська область (4086) обстріл (29082) ППО (3267) Шахед (1152)


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Куйло відзначав фактично американську заборону на прийняття України в НАТО.масованою атакою "шахедами" по столиці України....
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17.10.2024 09:10 Відповісти
 
 