Минулої ночі Київщину знову атакували ворожі безпілотники. Тривога тривала понад 8 годин

У ніч проти 17 жовтня у Київській області активно працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"ППО ефективно спрацювала, знищивши всі ворожі цілі. Влучань у критичну чи житлову інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків у одному з фермерських господарств загорілося підсобне приміщення, але пожежу оперативно ліквідували.

"Оперативні групи продовжують роботу з документування та ліквідації наслідків атаки, - додав Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "Шахедів" на Київ: у Деснянському районі уламок БпЛА знайшли на території дитсадка