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Минувшей ночью Киевщину снова атаковали вражеские беспилотники. Тревога продолжалась более 8 часов

Вночі шахеди атакували Київщину

В ночь на 17 октября в Киевской области активно работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"ПВО эффективно сработала, уничтожив все вражеские цели. Попаданий в критическую или жилую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Из-за падения обломков в одном из фермерских хозяйств загорелось подсобное помещение, но пожар оперативно ликвидировали.

"Оперативные группы продолжают работу по документированию и ликвидации последствий атаки, - добавил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "Шахедов" на Киев: в Деснянском районе обломок БпЛА обнаружили на территории детсада

Автор: 

Киевская область (4190) обстрел (27731) ПВО (2824) Шахед (1141)


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Куйло відзначав фактично американську заборону на прийняття України в НАТО.масованою атакою "шахедами" по столиці України....
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17.10.2024 09:10 Ответить
 
 