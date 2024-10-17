Минувшей ночью Киевщину снова атаковали вражеские беспилотники. Тревога продолжалась более 8 часов
В ночь на 17 октября в Киевской области активно работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"ПВО эффективно сработала, уничтожив все вражеские цели. Попаданий в критическую или жилую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Из-за падения обломков в одном из фермерских хозяйств загорелось подсобное помещение, но пожар оперативно ликвидировали.
"Оперативные группы продолжают работу по документированию и ликвидации последствий атаки, - добавил Кравченко.
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показать весь комментарий17.10.2024 09:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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