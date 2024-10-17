Ночная атака "Шахедов" на Киев: в Деснянском районе обломок БпЛА обнаружили на территории детсада

В Деснянском районе Киева после ночной атаки РФ обнаружили обломок ударного беспилотника на территории детского сада.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили", - отметил он.

Также в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

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Напомним, с вечера 16 октября враг пытался 4 раза атаковать Киев беспилотниками. Также одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

В КГВА сообщили, что в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

Силы ПВО уничтожили 22 БпЛА из 56, еще 27 - локально потеряны.