Нічна атака "Шахедів" на Київ: у Деснянському районі уламок БпЛА знайшли на території дитсадка

У Деснянському районі Києва після нічної атаки РФ виявили уламок ударного безпілотника на території дитячого садочка.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", - зазначив він.

Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

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Нагадаємо, з вечора 16 жовтня ворог намагався 4 рази атакувати Київ безпілотниками. Також одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Сили ППО знищили 22 БпЛА з 56, ще 27 - локаційно втрачені.