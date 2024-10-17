Росіяни вночі хвилями атакували Київ дронами, у Деснянському районі пошкоджено житловий будинок
З вечора 16 жовтня ворог намагався 4 рази атакувати Київ безпілотниками. Також одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Цієї ночі російські дрони заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.
"З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.
За попередньо інформацією, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
"За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило", - додав Попко.
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