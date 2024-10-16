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Новини
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У Києві та області повітряна тривога через загрозу БпЛА. Можлива робота ППО

Робота ППО

Ввечері 16 жовтня в місто Київ та Київщину атакують ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних силах.

О 19:42 ПС ЗСУ попередили про загрозу для Київської області.

О 20:03 - про ворожий БпЛА з півночі у напрямку Києва.

Читайте: Сили ППО знищили ще 17 "шахедів": Всього збито 68 БПЛА зі 136, локаційно втрачено - 64, два влучання. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4310) Київ (19640) Повітряні сили (2742) повітряна тривога (933)


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16.10.2024 20:11 Відповісти
 
 