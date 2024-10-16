У Києві та області повітряна тривога через загрозу БпЛА. Можлива робота ППО
Ввечері 16 жовтня в місто Київ та Київщину атакують ворожі безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Повітряних силах.
О 19:42 ПС ЗСУ попередили про загрозу для Київської області.
О 20:03 - про ворожий БпЛА з півночі у напрямку Києва.
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показати весь коментар16.10.2024 20:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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