Сили ППО знищили ще 17 "шахедів": Всього збито 68 БПЛА зі 136, локаційно втрачено - 64, два влучання. ІНФОГРАФІКА
Сили протиповітряної оборони знищили ще 17 "шахедів" над Україною.
Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено", - йдеться в повідомленні.
Напередодні повідомлялось, що Повітряні сили знищили 51 ударний БПЛА із 136. Ще 60 локаційно втрачено. Понад 20 БПЛА ще перебували у повітрі.
Відтак, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БПЛА - збито 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, влучання – 2.
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Wlad West
показати весь коментар16.10.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Василь Довганенко #589385
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Чайка Київ
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