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Новини Війна
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Сили ППО знищили ще 17 "шахедів": Всього збито 68 БПЛА зі 136, локаційно втрачено - 64, два влучання. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили ще 17

Сили протиповітряної оборони знищили ще 17 "шахедів" над Україною. 

Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялось, що Повітряні сили знищили 51 ударний БПЛА із 136. Ще 60 локаційно втрачено. Понад 20 БПЛА ще перебували у повітрі.

Відтак, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БПЛА - збито 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, влучання – 2.

Також читайте: Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Робота ППО 16 жовтня: Скільки БПЛА збито?

Автор: 

ППО (3262) Повітряні сили (2735) Шахед (1136)


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Интересно, когда они возвращаются в козломордию, куда они там прилетают, не в свое гнездо?
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16.10.2024 15:36 Відповісти
РЕБ працює? Чи прикрашають.
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16.10.2024 15:36 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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16.10.2024 16:19 Відповісти
У звіті з'явилась кількість влучань.
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16.10.2024 16:22 Відповісти
 
 