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Новини
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Сили ППО збили 51 ударний дрон з 136, ще 60 локаційно втрачені. Понад 20 безпілотників перебувають у повітрі, - Повітряні сили

мобільні групи ППО на Сумщині

У ніч на 16 жовтня 2024 року (із 19.00 15.10 по 07.00 16.10) ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської обл., а також 136 ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Тернопільщину: ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті

Інфографіка щодо збитих шахедів 16 жовтня

Автор: 

обстріл (29021) ППО (3262) Повітряні сили (2735) Шахед (1136)


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https://t.me/PresidentPoroshenko/10931 Петро Порошенко :
Маю для вас вражаючу статистику! Не менше 40% російських дронів не долітають до цілі. Їх не збивають, вони просто «зникають з радарів».
Учора Протиповітряні Сили ЗСУ відзвітували про 60 російських безпілотників, які локаційно були втрачені у різних регіонах України. Чому так відбувається?
Насамперед завдяки технологічності війська, яка щодень зростає. Ми маємо можливість застосовувати проти ворога засоби протидії технічній розвідці.
Сьогодні екіпажі «Ай-Петрі» вже працюють від Херсона й Запоріжжя до Донецька та Харкова. Навіть трохи встигають попрацювати «за кордоном». Проти «Орланів», «Зал», «Суперкамів» та «Ланцетів». Й ефективно прикривають не лише позиції артилеристів, що було на початку, а й захищають аеродроми, евакуацію, об'єкти командування та інфраструктуру.
Сьогодні ми передаємо до Центру ПДТР Генерального штабу ще три найкрутіших комплекси. А з ними пікапи, захищені купольним РЕБом, зв'язок, генератори - все як треба. Це - ті технології, які потрібні нашому війську.
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16.10.2024 07:57 Відповісти
Мэр Конотопа - Семенихин, вчера написал что ожидается примерно 120 шахедов через Сумскую область... Многие ТГ каналы, начали писать что мэр врет, сеет панику и т.д. Но как видим, он оказался прав, шахедов реально много залетело.
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16.10.2024 08:06 Відповісти
пуски шахедів з Орловської області вже починають підзайобувати. Чи не час захєрачить по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B013 в/ч 55443-РД (1060-й ЦМТО) ? Там від Шостки всього 250 км. Хай займуться евакуацією своїх головльових і нововолковських.
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16.10.2024 08:20 Відповісти

..і справді - досі літає (як мінімум один), а вже 8.00, за хмарами не видно але добре чути
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16.10.2024 08:23 Відповісти
ще й на білорусь щось полетіло.
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16.10.2024 08:33 Відповісти
Було б шедеврально ,якби оці "радіолокаційн -овтрачені "вдалось розвернути в бік мордору ,так по штук 40-50. Кацапи їх навчились запускати, а от збивати навряд чи.
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16.10.2024 09:06 Відповісти
 
 