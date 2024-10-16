Сили ППО збили 51 ударний дрон з 136, ще 60 локаційно втрачені. Понад 20 безпілотників перебувають у повітрі, - Повітряні сили

У ніч на 16 жовтня 2024 року (із 19.00 15.10 по 07.00 16.10) ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської обл., а також 136 ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

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