Силы ПВО сбили 51 ударный дрон из 136, еще 60 локационно потеряны. Более 20 беспилотников находятся в воздухе, - Воздушные силы

В ночь на 16 октября 2024 года (с 19.00 15.10 по 07.00 16.10) враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донетчины, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской обл., а также 136 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

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