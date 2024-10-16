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Силы ПВО сбили 51 ударный дрон из 136, еще 60 локационно потеряны. Более 20 беспилотников находятся в воздухе, - Воздушные силы

мобільні групи ППО на Сумщині

В ночь на 16 октября 2024 года (с 19.00 15.10 по 07.00 16.10) враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с ВОТ Донетчины, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской обл., а также 136 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

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Інфографіка щодо збитих шахедів 16 жовтня

Автор: 

обстрел (27731) ПВО (2824) Воздушные силы (2399) Шахед (1141)


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https://t.me/PresidentPoroshenko/10931 Петро Порошенко :
Маю для вас вражаючу статистику! Не менше 40% російських дронів не долітають до цілі. Їх не збивають, вони просто «зникають з радарів».
Учора Протиповітряні Сили ЗСУ відзвітували про 60 російських безпілотників, які локаційно були втрачені у різних регіонах України. Чому так відбувається?
Насамперед завдяки технологічності війська, яка щодень зростає. Ми маємо можливість застосовувати проти ворога засоби протидії технічній розвідці.
Сьогодні екіпажі «Ай-Петрі» вже працюють від Херсона й Запоріжжя до Донецька та Харкова. Навіть трохи встигають попрацювати «за кордоном». Проти «Орланів», «Зал», «Суперкамів» та «Ланцетів». Й ефективно прикривають не лише позиції артилеристів, що було на початку, а й захищають аеродроми, евакуацію, об'єкти командування та інфраструктуру.
Сьогодні ми передаємо до Центру ПДТР Генерального штабу ще три найкрутіших комплекси. А з ними пікапи, захищені купольним РЕБом, зв'язок, генератори - все як треба. Це - ті технології, які потрібні нашому війську.
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16.10.2024 07:57 Ответить
Мэр Конотопа - Семенихин, вчера написал что ожидается примерно 120 шахедов через Сумскую область... Многие ТГ каналы, начали писать что мэр врет, сеет панику и т.д. Но как видим, он оказался прав, шахедов реально много залетело.
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16.10.2024 08:06 Ответить
пуски шахедів з Орловської області вже починають підзайобувати. Чи не час захєрачить по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B013 в/ч 55443-РД (1060-й ЦМТО) ? Там від Шостки всього 250 км. Хай займуться евакуацією своїх головльових і нововолковських.
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16.10.2024 08:20 Ответить

..і справді - досі літає (як мінімум один), а вже 8.00, за хмарами не видно але добре чути
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16.10.2024 08:23 Ответить
ще й на білорусь щось полетіло.
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16.10.2024 08:33 Ответить
Було б шедеврально ,якби оці "радіолокаційн -овтрачені "вдалось розвернути в бік мордору ,так по штук 40-50. Кацапи їх навчились запускати, а от збивати навряд чи.
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16.10.2024 09:06 Ответить
 
 