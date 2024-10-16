Враг ночью атаковал Тернопольщину: ликвидирован пожар на промышленном объекте
Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.
Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", - отметил Негода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.10.2024 09:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль