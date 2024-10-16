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Враг ночью атаковал Тернопольщину: ликвидирован пожар на промышленном объекте

шахеди

Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода.

Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", - отметил Негода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "шахедов": обезврежены все вражеские БПЛА, угрожавшие Киеву

Автор: 

обстрел (27731) Шахед (1141) Тернопольская область (738)


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все ж таки долетів якийсь шахід...
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16.10.2024 09:57 Ответить
 
 