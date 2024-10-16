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Ворог вночі атакував Тернопільщину: ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті

шахеди

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

"Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає", - зазначив Негода.

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Автор: 

обстріл (29021) Шахед (1136) Тернопільська область (600)


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все ж таки долетів якийсь шахід...
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16.10.2024 09:57 Відповісти
 
 