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Новини
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Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 15 жовтня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська і Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА:

  • "Шахеди" в районі Сум та з півдня Сумщини на південно-західний напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди" із заходу Харківщини курсом південно-західним на Полтавщину.
  • Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 20:34:

  • "Шахеди"на Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним на Київську та Черкаську області.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину!
  • Київська та Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 21:00:

  • "Шахеди"на півдні Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину і Чернігівщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південним.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину!
  • "Шахеди" в Київській та Черкаській області курсом південно-західним.
  • Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 21:15:

  • "Шахеди"на Полтавщині в районі Полтави та Кременчука, можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!
  • Кіровоградська область- загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 21:52:

  • "Шахеди"на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"в центрі Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину!
  • "Шахеди" на Одещині в районі Затоки та на підльоті до Одеси!
  • "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.

Оновлення станом на 22:37:

  • "Шахеди"на Київщині в районі столиці, можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!
  • "Шахеди"на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Київщині та Черкащині курсом південно-західним.
  • "Шахеди" на Одещині в напрямку Вінниччини.
  • "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.

Оновлення станом на 23:01:

  • "Шахеди"на Сумщини курсом на південь напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Вінниччині та Житомирщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Київщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди" на Одещині в напрямку Вінниччини.
  • Шахеди" на Миколаївщині курсом на північ, один з них перетинає межу Кіровоградської області.
  • "Шахеди" в районі Запоріжжя в напрямку Дніпра.
  • Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 23:41:

  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південь напрямок на Полтавщину та Чернігівщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом північ та на захід.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом південним на Полтавщину.
  • "Шахеди"на Київщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Вінниччині курсом західним.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині в напрямку півночі.
  • "Шахеди" на Миколаївщині один курсом на захід, інший на південь.

Оновлення станом на 00:01 16 жовтня:

  • БпЛА на Дніпропертовщині! Курсом на північ.
  • БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
  • БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
  • "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва.
  • БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.
  • Чернівецька область - загроза застосування ударних БпЛА!

Станом на 00:36 загроза застосування ударних БпЛА існує для Хмельницької та Тернопільської областей.

Оновлення станом на 01:03:

  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південь та на захід.
  • "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Житомирщині курсом західним, один в районі Житомира.
  • "Шахеди"на Вінниччині та Тернопільщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Одещині курсом західним на Вінниччину.
  • "Шахеди" на Черкащині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на Кіровоградщині в південно-західному напрямку.
  • Івано-Франківська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Оновлення станом на 01:46:

  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на півночі Харківщини курсом північ.
  • "Шахеди"на Житомирщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Черкащині курсом західним.
  • "Шахеди" на Київщині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на Хмельниччині в західному напрямку.

Читайте: На Київщині працювали сили ППО: всі дрони знищено, без постраждалих та пошкоджень

Автор: 

Повітряні сили (2735) повітряна тривога (932) Шахед (1136)


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Топ коментарі
+17
3.14***аси !
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15.10.2024 19:40
+13
Тоді вже й за Ланцети...9 лип. 2023 р. - "Ланцет" з'явився лише у 2019 році. Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же - ізраїльський "Searcher".
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15.10.2024 19:57
+10
Генштаб, де удари безпілотників по кацапії? Де масовані удари безпілотниками по москві?
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15.10.2024 21:09
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3.14***аси !
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15.10.2024 19:40 Відповісти
"Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили" - а проавильніше , що Україну атакують російські іранські "Шахеди" ....
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15.10.2024 19:54 Відповісти
Тоді вже й за Ланцети...9 лип. 2023 р. - "Ланцет" з'явився лише у 2019 році. Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же - ізраїльський "Searcher".
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15.10.2024 19:57 Відповісти
ТеГерані .
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15.10.2024 20:09 Відповісти
Сучі андрофаги!
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15.10.2024 19:58 Відповісти
Генштаб, де удари безпілотників по кацапії? Де масовані удари безпілотниками по москві?
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15.10.2024 21:09 Відповісти
Просто мільйон дронів ніяк не можуть поділити між ЗСУ,а також не визначились куди краще бити по данбасу чи по рашці((((
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15.10.2024 21:12 Відповісти
схоже ішак рахував кацапські дрони
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16.10.2024 00:53 Відповісти
Типовий придурок з секти имені 73%
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15.10.2024 21:34 Відповісти
Не знав що ти придурок із числа 73%. Ну і як тобі придурку в такому статусі живеться?
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15.10.2024 21:35 Відповісти
За що ти так ненавидиш Зеленського?
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15.10.2024 23:37 Відповісти
назви за що його на посаді президента можна любити , квартальне піаніно не згадуй .
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16.10.2024 00:18 Відповісти
Можуть вже не бути. Єрмак віджав в ГУР "Спецекспорт", лякаючи Будангу звільненням.
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15.10.2024 23:27 Відповісти
Якось вчора,здається,що наші медіа раділи,що 48 годин не було пусків(Так буде й з енергетикою(Всі розмови про все під контролем є надавання щік(Чому курчатівську не відключають?((Чекають холодів?(((
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15.10.2024 22:08 Відповісти
Де ж та потужна паляниця гундосика ? Чи вона настільки потужна, що нею можна зруйнувати Всесвіт?
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15.10.2024 22:31 Відповісти
Знов 1 нещасний шахед спокійно через Київ летить, як в себе дома. Чекаємо зранку 90 з 90 шахедів було збито?
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15.10.2024 22:47 Відповісти
Його до Польщі пропускають, бо поляки розслабились вже їм українці в готелях не подобаються
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15.10.2024 22:59 Відповісти
А де країни підписанти небачених до тепер, та потужних безпекових гарантій за прямою підтримкою менеджера самого Зеленского??? Чому не захищають нас від нападу Кацапії??? Чому Єрмак не дає Зеленскому виступити з закликом виконати підписані договори??? Бо тут вже злі язики говорять, що то все була брехня і шоу в стилі одного актора самоучки.
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15.10.2024 23:25 Відповісти
Не було ніяких гарантій. Цього слова не було у жодному з підписаних Зєльою документі.
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16.10.2024 00:53 Відповісти
 
 