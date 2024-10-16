Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 15 жовтня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Сумська і Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА:
- "Шахеди" в районі Сум та з півдня Сумщини на південно-західний напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди" із заходу Харківщини курсом південно-західним на Полтавщину.
- Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА!
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 20:34:
- "Шахеди"на Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним на Київську та Черкаську області.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину!
- Київська та Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 21:00:
- "Шахеди"на півдні Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину і Чернігівщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південним.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину!
- "Шахеди" в Київській та Черкаській області курсом південно-західним.
- Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 21:15:
- "Шахеди"на Полтавщині в районі Полтави та Кременчука, можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!
- Кіровоградська область- загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 21:52:
- "Шахеди"на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"в центрі Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину!
- "Шахеди" на Одещині в районі Затоки та на підльоті до Одеси!
- "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.
Оновлення станом на 22:37:
- "Шахеди"на Київщині в районі столиці, можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!
- "Шахеди"на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом західним.
- "Шахеди"на Київщині та Черкащині курсом південно-західним.
- "Шахеди" на Одещині в напрямку Вінниччини.
- "Шахеди" на Миколаївщині курсом на захід.
Оновлення станом на 23:01:
- "Шахеди"на Сумщини курсом на південь напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом західним.
- "Шахеди"на Вінниччині та Житомирщині курсом західним.
- "Шахеди"на Київщині курсом південно-західним.
- "Шахеди" на Одещині в напрямку Вінниччини.
- Шахеди" на Миколаївщині курсом на північ, один з них перетинає межу Кіровоградської області.
- "Шахеди" в районі Запоріжжя в напрямку Дніпра.
- Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 23:41:
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південь напрямок на Полтавщину та Чернігівщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом північ та на захід.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом південним на Полтавщину.
- "Шахеди"на Київщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Вінниччині курсом західним.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині в напрямку півночі.
- "Шахеди" на Миколаївщині один курсом на захід, інший на південь.
Оновлення станом на 00:01 16 жовтня:
- БпЛА на Дніпропертовщині! Курсом на північ.
- БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
- БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
- "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва.
- БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.
- Чернівецька область - загроза застосування ударних БпЛА!
Станом на 00:36 загроза застосування ударних БпЛА існує для Хмельницької та Тернопільської областей.
Оновлення станом на 01:03:
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південь та на захід.
- "Шахеди"на Чернігівщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Житомирщині курсом західним, один в районі Житомира.
- "Шахеди"на Вінниччині та Тернопільщині курсом західним.
- "Шахеди"на Одещині курсом західним на Вінниччину.
- "Шахеди" на Черкащині в південно-західному напрямку.
- "Шахеди" на Кіровоградщині в південно-західному напрямку.
- Івано-Франківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
Оновлення станом на 01:46:
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину!
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на півночі Харківщини курсом північ.
- "Шахеди"на Житомирщині курсом західним.
- "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом західним.
- "Шахеди"на Черкащині курсом західним.
- "Шахеди" на Київщині в південно-західному напрямку.
- "Шахеди" на Хмельниччині в західному напрямку.
Топ коментарі
+17 Hulio
показати весь коментар15.10.2024 19:40 Посилання
+13 віктор федорович #394174
показати весь коментар15.10.2024 19:57 Посилання
+10 время
показати весь коментар15.10.2024 21:09 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
російськііранські "Шахеди" ....