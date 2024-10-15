Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 октября россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Сумская и Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.
Обновление по движению БпЛА:
- "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины двигаются в юго-западном направлении на Полтавщину!
- "Шахеды" с запада Харьковщины курсом на юго-запад (на Полтавщину).
- Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
- Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 20:34:
- "Шахеды" на Сумщине двигаются в юго-западном направлении - на Полтавщину!
- "Шахеды" в Полтавской области следуют в юго-западном направлении на Киевскую и Черкасскую области.
- "Шахеды" на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении на Киевщину!
- Киевская и Черкасская области – угроза применения ударных БПЛА!
Обновление по состоянию на 21:00:
- "Шахеды" на юге Сумщины двигаются в юго-западном направлении на Полтавщину и Черниговщину!
- "Шахеды" в Полтавской области двигаются в южном направлении.
- "Шахеды" на Черниговщине следуют в юго-западном направлении на Киевщину!
- "Шахеды" в Киевской и Черкасской области двигаются в юго-западном направлении.
- Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 21:15:
- "Шахеды" на Полтавщине в районе Полтавы и Кременчуга, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!
- Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 21:52:
- "Шахеды" на юге Сумщины курсом на юго-запад - направление на Полтавщину!
- "Шахеды" в Полтавской области следуют в юго-западном направлении.
- "Шахеды" в центре Черниговщины, курсом на юго-запад - на Киевщину!
- "Шахеды" в Одесской области в районе Залива и на подлете к Одессе!
- "Шахеды" в Николаевской области курсом на запад.
Обновление по состоянию на 22:37:
- "Шахеды" в Киевской области в районе столицы, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!
- "Шахеды" на юге Сумщины курсом на юго-запад - на Полтавщину!
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Черниговской области двигаются в западном направлении.
- "Шахеды" на Киевщине и в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.
- "Шахеды" в Одесской области в направлении Винницкой области.
- "Шахеды" в Николаевской области курсом на запад.
Обновление по состоянию на 23:01:
- "Шахеды" на Сумщине курсом на юг - в направлении Полтавщины!
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Черниговской области курсом на запад.
- "Шахеды" на Виннитчине и Житомирщине двигаются в западном направлении.
- "Шахеды" в Киевской области курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Одесской области в направлении Винницкой области.
- Шахеды на Николаевщине курсом на север, один из них пересекает границу Кировоградской области.
- "Шахеды" в районе Запорожья в направлении Днепра.
- Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
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