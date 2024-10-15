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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 15 октября россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская и Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА:

  • "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины двигаются в юго-западном направлении на Полтавщину!
  • "Шахеды" с запада Харьковщины курсом на юго-запад (на Полтавщину).
  • Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
  • Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 20:34:

  • "Шахеды" на Сумщине двигаются в юго-западном направлении - на Полтавщину!
  • "Шахеды" в Полтавской области следуют в юго-западном направлении на Киевскую и Черкасскую области.
  • "Шахеды" на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении на Киевщину!
  • Киевская и Черкасская области – угроза применения ударных БПЛА!

Обновление по состоянию на 21:00:

  • "Шахеды" на юге Сумщины двигаются в юго-западном направлении на Полтавщину и Черниговщину!
  • "Шахеды" в Полтавской области двигаются в южном направлении.
  • "Шахеды" на Черниговщине следуют в юго-западном направлении на Киевщину!
  • "Шахеды" в Киевской и Черкасской области двигаются в юго-западном направлении.
  • Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 21:15:

  • "Шахеды" на Полтавщине в районе Полтавы и Кременчуга, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!
  • Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 21:52:

  • "Шахеды" на юге Сумщины курсом на юго-запад - направление на Полтавщину!
  • "Шахеды" в Полтавской области следуют в юго-западном направлении.
  • "Шахеды" в центре Черниговщины, курсом на юго-запад - на Киевщину!
  • "Шахеды" в Одесской области в районе Залива и на подлете к Одессе!
  • "Шахеды" в Николаевской области курсом на запад.

Обновление по состоянию на 22:37:

  • "Шахеды" в Киевской области в районе столицы, возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!
  • "Шахеды" на юге Сумщины курсом на юго-запад - на Полтавщину!
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Черниговской области двигаются в западном направлении.
  • "Шахеды" на Киевщине и в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.
  • "Шахеды" в Одесской области в направлении Винницкой области.
  • "Шахеды" в Николаевской области курсом на запад.

Обновление по состоянию на 23:01:

  • "Шахеды" на Сумщине курсом на юг - в направлении Полтавщины!
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Черниговской области курсом на запад.
  • "Шахеды" на Виннитчине и Житомирщине двигаются в западном направлении.
  • "Шахеды" в Киевской области курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Одесской области в направлении Винницкой области.
  • Шахеды на Николаевщине курсом на север, один из них пересекает границу Кировоградской области.
  • "Шахеды" в районе Запорожья в направлении Днепра.
  • Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!

Читайте также: По Николаевщине ударили 7 ракет. Уничтожены 12 из 17 "шахедов", еще 4 локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2399) воздушная тревога (805) Шахед (1141)


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Топ комментарии
+17
3.14***аси !
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15.10.2024 19:40
+13
Тоді вже й за Ланцети...9 лип. 2023 р. - "Ланцет" з'явився лише у 2019 році. Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же - ізраїльський "Searcher".
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15.10.2024 19:57
+10
Генштаб, де удари безпілотників по кацапії? Де масовані удари безпілотниками по москві?
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15.10.2024 21:09
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3.14***аси !
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15.10.2024 19:40 Ответить
"Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили" - а проавильніше , що Україну атакують російські іранські "Шахеди" ....
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15.10.2024 19:54 Ответить
Тоді вже й за Ланцети...9 лип. 2023 р. - "Ланцет" з'явився лише у 2019 році. Ізраїль у 2010 передав Росії ліцензію на виробництво БпЛА "Форпост", він же - ізраїльський "Searcher".
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15.10.2024 19:57 Ответить
ТеГерані .
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15.10.2024 20:09 Ответить
Сучі андрофаги!
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15.10.2024 19:58 Ответить
Генштаб, де удари безпілотників по кацапії? Де масовані удари безпілотниками по москві?
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15.10.2024 21:09 Ответить
Просто мільйон дронів ніяк не можуть поділити між ЗСУ,а також не визначились куди краще бити по данбасу чи по рашці((((
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15.10.2024 21:12 Ответить
схоже ішак рахував кацапські дрони
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16.10.2024 00:53 Ответить
Типовий придурок з секти имені 73%
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15.10.2024 21:34 Ответить
Не знав що ти придурок із числа 73%. Ну і як тобі придурку в такому статусі живеться?
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15.10.2024 21:35 Ответить
За що ти так ненавидиш Зеленського?
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15.10.2024 23:37 Ответить
назви за що його на посаді президента можна любити , квартальне піаніно не згадуй .
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16.10.2024 00:18 Ответить
Можуть вже не бути. Єрмак віджав в ГУР "Спецекспорт", лякаючи Будангу звільненням.
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15.10.2024 23:27 Ответить
Якось вчора,здається,що наші медіа раділи,що 48 годин не було пусків(Так буде й з енергетикою(Всі розмови про все під контролем є надавання щік(Чому курчатівську не відключають?((Чекають холодів?(((
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15.10.2024 22:08 Ответить
Де ж та потужна паляниця гундосика ? Чи вона настільки потужна, що нею можна зруйнувати Всесвіт?
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15.10.2024 22:31 Ответить
Знов 1 нещасний шахед спокійно через Київ летить, як в себе дома. Чекаємо зранку 90 з 90 шахедів було збито?
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15.10.2024 22:47 Ответить
Його до Польщі пропускають, бо поляки розслабились вже їм українці в готелях не подобаються
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15.10.2024 22:59 Ответить
А де країни підписанти небачених до тепер, та потужних безпекових гарантій за прямою підтримкою менеджера самого Зеленского??? Чому не захищають нас від нападу Кацапії??? Чому Єрмак не дає Зеленскому виступити з закликом виконати підписані договори??? Бо тут вже злі язики говорять, що то все була брехня і шоу в стилі одного актора самоучки.
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15.10.2024 23:25 Ответить
Не було ніяких гарантій. Цього слова не було у жодному з підписаних Зєльою документі.
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16.10.2024 00:53 Ответить
 
 