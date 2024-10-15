На Київщині працювали сили ППО: всі дрони знищено, без постраждалих та пошкоджень

У ніч на 15 жовтня 2024 року на Київщині під час дронової атаки працювали сили ППО. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", - наголошує Кравченко.

Також зазначається, що падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

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Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил загалом вночі було знищено 12 із 17 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені.