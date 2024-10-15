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Новини
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На Київщині працювали сили ППО: всі дрони знищено, без постраждалих та пошкоджень

Робота ППО на Київщині

У ніч на 15 жовтня 2024 року на Київщині під час дронової атаки працювали сили ППО. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", - наголошує Кравченко.

Також зазначається, що падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

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Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил загалом вночі було знищено 12 із 17 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4084) ППО (3262) Шахед (1136)


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https://t.me/PresidentPoroshenko/10931 Петро Порошенко :
Маю для вас вражаючу статистику! Не менше 40% російських дронів не долітають до цілі. Їх не збивають, вони просто «зникають з радарів».
Учора Протиповітряні Сили ЗСУ відзвітували ("") про 36 російських безпілотників, які локаційно були втрачені у різних регіонах України. Чому так відбувається?
Насамперед завдяки технологічності війська, яка щодень зростає. Ми маємо можливість застосовувати проти ворога засоби протидії технічній розвідці.
Сьогодні екіпажі «Ай-Петрі» вже працюють від Херсона й Запоріжжя до Донецька та Харкова. Навіть трохи встигають попрацювати «за кордоном». Проти «Орланів», «Зал», «Суперкамів» та «Ланцетів». Й ефективно прикривають не лише позиції артилеристів, що було на початку, а й захищають аеродроми, евакуацію, об'єкти командування та інфраструктуру.
Сьогодні ми передаємо до Центру ПДТР Генерального штабу ще три найкрутіших комплекси. А з ними пікапи, захищені купольним РЕБом, зв'язок, генератори - все як треба. Це - ті технології, які потрібні нашому війську.
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15.10.2024 12:53 Відповісти
 
 