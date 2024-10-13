Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки

У ніч на неділю, 13 жовтня, ворог продовжував атакувати Київщину з використанням ударних БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі та тривала більше 10 годин.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", - наголошує очільник регіону.

Також зазначається, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

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"В двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Пошкодження незначні", - додає Кравченко.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки ворога.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "Шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що сьогодні під ранок на Київщині працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 31 із 68 "Шахедів", ще 36 - локаційно втрачені.