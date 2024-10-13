Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома

В ночь на воскресенье, 13 октября, враг продолжал атаковать Киевскую область с использованием ударных БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня ночью тревога объявлялась дважды и длилась более 10 часов.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - подчеркивает руководитель региона.

Также отмечается, что пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

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"В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома. Повреждения незначительные", - добавляет Кравченко.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки врага.

Как сообщалось, вечером субботы, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что сегодня под утро на Киевщине работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 31 из 68 "Шахедов", еще 36 - локально потеряны.