На Киевщине работали силы ПВО: все дроны уничтожены, без пострадавших и повреждений
В ночь на 15 октября 2024 года в Киевской области во время дроновой атаки работали силы ПВО. Тревога продолжалась почти два часа.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены.
"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - отмечает Кравченко.
Также отмечается, что падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.
Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил в целом ночью было уничтожено 12 из 17 "Шахедов", еще 4 локально потеряны.
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