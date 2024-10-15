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На Киевщине работали силы ПВО: все дроны уничтожены, без пострадавших и повреждений

Робота ППО на Київщині

В ночь на 15 октября 2024 года в Киевской области во время дроновой атаки работали силы ПВО. Тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - отмечает Кравченко.

Также отмечается, что падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

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Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил в целом ночью было уничтожено 12 из 17 "Шахедов", еще 4 локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4188) ПВО (2820) Шахед (1130)


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https://t.me/PresidentPoroshenko/10931 Петро Порошенко :
Маю для вас вражаючу статистику! Не менше 40% російських дронів не долітають до цілі. Їх не збивають, вони просто «зникають з радарів».
Учора Протиповітряні Сили ЗСУ відзвітували ("") про 36 російських безпілотників, які локаційно були втрачені у різних регіонах України. Чому так відбувається?
Насамперед завдяки технологічності війська, яка щодень зростає. Ми маємо можливість застосовувати проти ворога засоби протидії технічній розвідці.
Сьогодні екіпажі «Ай-Петрі» вже працюють від Херсона й Запоріжжя до Донецька та Харкова. Навіть трохи встигають попрацювати «за кордоном». Проти «Орланів», «Зал», «Суперкамів» та «Ланцетів». Й ефективно прикривають не лише позиції артилеристів, що було на початку, а й захищають аеродроми, евакуацію, об'єкти командування та інфраструктуру.
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15.10.2024 12:53 Ответить
 
 