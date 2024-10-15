На Киевщине работали силы ПВО: все дроны уничтожены, без пострадавших и повреждений

В ночь на 15 октября 2024 года в Киевской области во время дроновой атаки работали силы ПВО. Тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - отмечает Кравченко.

Также отмечается, что падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов.

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Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил в целом ночью было уничтожено 12 из 17 "Шахедов", еще 4 локально потеряны.