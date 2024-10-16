Ночная атака "шахедов": обезврежены все вражеские БПЛА, угрожавшие Киеву

В ночь на 16 октября российские захватчики атаковали Киев "шахедами". Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

По состоянию на эту минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению.

"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться защитными сооружениями", - добавил Попко.

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