Нічна атака "шахедів": знешкоджено усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву

У ніч проти 16 жовтня російські загарбники атакували Київ "шахедами". Повітряна тривога тривала понад дві години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню.

"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами", - додав Попко.

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