Силы ПВО уничтожили еще 17 "шахедов": Всего сбито 68 БПЛА из 136, локационно потеряно - 64, два попадания. ИНФОГРАФИКА

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 17 "шахедов" над Украиной.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Воздушные силы уничтожили 51 ударный БПЛА из 136. Еще 60 локально потеряно. Более 20 БПЛА еще находились в воздухе.

Следовательно, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БПЛА - сбито 68, локально потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попадание - 2.

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