Силы ПВО уничтожили еще 17 "шахедов": Всего сбито 68 БПЛА из 136, локационно потеряно - 64, два попадания. ИНФОГРАФИКА
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 17 "шахедов" над Украиной.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Воздушные силы уничтожили 51 ударный БПЛА из 136. Еще 60 локально потеряно. Более 20 БПЛА еще находились в воздухе.
Следовательно, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БПЛА - сбито 68, локально потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попадание - 2.
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Wlad West
показать весь комментарий16.10.2024 15:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василь Довганенко #589385
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Чайка Київ
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Деніс Войцеховський
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