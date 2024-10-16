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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили еще 17 "шахедов": Всего сбито 68 БПЛА из 136, локационно потеряно - 64, два попадания. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили ще 17

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 17 "шахедов" над Украиной.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Воздушные силы уничтожили 51 ударный БПЛА из 136. Еще 60 локально потеряно. Более 20 БПЛА еще находились в воздухе.

Следовательно, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БПЛА - сбито 68, локально потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попадание - 2.

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Робота ППО 16 жовтня: Скільки БПЛА збито?

Автор: 

ПВО (2823) Воздушные силы (2397) Шахед (1136)


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Интересно, когда они возвращаются в козломордию, куда они там прилетают, не в свое гнездо?
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16.10.2024 15:36 Ответить
РЕБ працює? Чи прикрашають.
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16.10.2024 15:36 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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16.10.2024 16:19 Ответить
У звіті з'явилась кількість влучань.
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16.10.2024 16:22 Ответить
 
 