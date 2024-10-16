В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Возможна работа ПВО

Вечером 16 октября в город Киев и Киевскую область атакуют вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

В 19:42 ПС ВСУ предупредили об угрозе для Киевской области.

В 20:03 - о вражеском БПЛА с севера в направлении Киева.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": обезврежены все вражеские БПЛА, угрожавшие Киеву