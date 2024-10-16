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В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Возможна работа ПВО

Робота ППО

Вечером 16 октября в город Киев и Киевскую область атакуют вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

В 19:42 ПС ВСУ предупредили об угрозе для Киевской области.

В 20:03 - о вражеском БПЛА с севера в направлении Киева.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": обезврежены все вражеские БПЛА, угрожавшие Киеву

Автор: 

беспилотник (3736) Киев (25665) Воздушные силы (2397) воздушная тревога (805)


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16.10.2024 20:11 Ответить
 
 