В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Возможна работа ПВО
Вечером 16 октября в город Киев и Киевскую область атакуют вражеские беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
В 19:42 ПС ВСУ предупредили об угрозе для Киевской области.
В 20:03 - о вражеском БПЛА с севера в направлении Киева.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gfg88
показать весь комментарий16.10.2024 20:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль