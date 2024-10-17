Россияне ночью волнами атаковали Киев дронами, в Деснянском районе поврежден жилой дом

С вечера 16 октября враг пытался 4 раза атаковать Киев беспилотниками. Также одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Этой ночью российские дроны заходили на Киев волнами и с разных направлений.

"Со вчерашнего вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БпЛА одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия. В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны, все российские БПЛА которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

По предварительно информации, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

"По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. Данных о пострадавших не поступало", - добавил Попко.

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