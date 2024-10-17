Сили ППО знищили 22 БпЛА з 56, ще 27 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч проти 17 жовтня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 з Курської області та 56 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу. Їх запускали з районів Курська, Орла та Приморськ-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

"Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях", - додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, окупанти знову атакували Київ ударними БпЛА.

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