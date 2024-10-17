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Сили ППО знищили 22 БпЛА з 56, ще 27 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч проти 17 жовтня росіяни атакували Україну  керованою авіаційною ракетою Х-59 з Курської області та 56 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу. Їх запускали з районів Курська, Орла та Приморськ-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БпЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

"Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях", - додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, окупанти знову атакували Київ ударними БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні декілька груп "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

Результат роботи ППО 17 жовтня

Автор: 

ППО (3267) Повітряні сили (2744)


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Річківська громада: зафіксовано удар 3-ма БпЛа по типу «Герань 2» (3 вибухи, внаслідок влучання сталось загорання адмінбудівлі та двох автомобілів. (Сумська ОВА)
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17.10.2024 08:58 Відповісти
чогось почастішали влучання, а наші далекобійні дрони вже давно нікуди не літають..., на жаль, русня навчилась їм протистояти...
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17.10.2024 10:15 Відповісти
 
 