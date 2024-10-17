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Новини
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Росіяни запустили по Україні декілька груп "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 16 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 23:01:

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів).
  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

Крім того ворожі безпілотники зафіксовано на Чернігівщині в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Оновлення станом на 23:44:

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

Оновлення станом на 00:01 17 жовтня:

  • БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
  • БпЛА на Київщині курсом на Бориспільський район.
  • БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

Оновлення станом на 00:59:

  • БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.
  • БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).
  • БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:47:

  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
  • БпЛА на Київщині курсом на захід.
  • БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
  • БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Черкащини на Київщину.
  • БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.
  • БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.

Станом на 01:53 зафіксовано рух безпілотника в бік Києва.

Також читайте: У Києві та області повітряна тривога через загрозу БпЛА. Можлива робота ППО

Автор: 

Повітряні сили (2744) повітряна тривога (933) Шахед (1152)


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Кацапські шУхеди направились на Миколаїв і Херсон , мабудь !!
Щоб вони повернулись назад на кацапію
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16.10.2024 23:21 Відповісти
3.14***аси !
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16.10.2024 23:25 Відповісти


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17.10.2024 00:13 Відповісти
https://istories.media/news/2024/10/16/visokopostavlennogo-grushnika-zamkomandira-tsentra-podgotovki-sil-cpetsoperatsii-vs-rf-rasstrelyali-v-upor-pod-moskvoi-viyasnili-vazhnie-istorii/ @ "Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа.

Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. В контактах у некоторых пользователей он записан как «Клинков Никита Александрович Ссо» и «Ссо Мо Рф 92Ххх».

Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку «Яндекс Еды» в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.

Он владел автомобилем Hyundai Palisade - в автомобиле такой же модели его расстреляли, следует из видео, опубликованного СК. Также он владелец Mercedes Benz E300, внедорожника Hummer H3 и Ford. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.

По данным источников канала, убийца выпустил в Кленкова восемь пуль."
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17.10.2024 00:29 Відповісти
Как бы не ответочка за убийство вертолётчика Кузьминова.
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17.10.2024 00:36 Відповісти
Генштаб, де обстріли кацапських городів у відповідь?
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17.10.2024 01:15 Відповісти
А нащо кацапські городи обстрілювати, ви думаєте, що знищите врожаї, так вам дронів не хватить поспалювати всі городи і поля?
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17.10.2024 01:49 Відповісти
температура падає - кацапня все більше бьє і буде по енергетикi...
в дебілів бажання "заморозити Україну" нікуди не зникло.
в кого є можливість запасайтеся чим то на тепло.
чи вивозьте дітей до батьків, сватів - де є тепло...
звичяйно це не стосується вашої слуговні - в тих все є,
і генератори і 5-6 штук дегенераторів теж.
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17.10.2024 02:00 Відповісти
 
 