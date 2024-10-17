Росіяни запустили по Україні декілька груп "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 16 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 23:01:
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів).
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
Крім того ворожі безпілотники зафіксовано на Чернігівщині в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Оновлення станом на 23:44:
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
Оновлення станом на 00:01 17 жовтня:
- БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
- БпЛА на Київщині курсом на Бориспільський район.
- БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Оновлення станом на 00:59:
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.
- БпЛА з Київщини на Житомирщину.
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).
- БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:47:
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
- БпЛА на Київщині курсом на захід.
- БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
- БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.
- БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.
Станом на 01:53 зафіксовано рух безпілотника в бік Києва.
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Щоб вони повернулись назад на кацапію
Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. В контактах у некоторых пользователей он записан как «Клинков Никита Александрович Ссо» и «Ссо Мо Рф 92Ххх».
Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку «Яндекс Еды» в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.
Он владел автомобилем Hyundai Palisade - в автомобиле такой же модели его расстреляли, следует из видео, опубликованного СК. Также он владелец Mercedes Benz E300, внедорожника Hummer H3 и Ford. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.
По данным источников канала, убийца выпустил в Кленкова восемь пуль."
в дебілів бажання "заморозити Україну" нікуди не зникло.
в кого є можливість запасайтеся чим то на тепло.
чи вивозьте дітей до батьків, сватів - де є тепло...
звичяйно це не стосується вашої слуговні - в тих все є,
і генератори і 5-6 штук дегенераторів теж.