Росіяни запустили по Україні декілька груп "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 16 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА через Сумщину у західному напрямку. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 23:01:

БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів).

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

Крім того ворожі безпілотники зафіксовано на Чернігівщині в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Оновлення станом на 23:44:

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

Оновлення станом на 00:01 17 жовтня:

БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.

БпЛА на Київщині курсом на Бориспільський район.

БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

Оновлення станом на 00:59:

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.

БпЛА з Київщини на Житомирщину.

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне).

БпЛА на Черкащині та Полтавщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на півдні Харківщини у північно-західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:47:

БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.

БпЛА на Київщині курсом на захід.

БпЛА на Миколаївщині та Одещині у північно-західному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.

БпЛА на півдні Полтавщини у північно-західному напрямку.

БпЛА з Черкащини на Київщину.

БпЛА на Рівненщині у західному напрямку.

БпЛА на півдні Житомирщини, курс - західний.

Станом на 01:53 зафіксовано рух безпілотника в бік Києва.

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