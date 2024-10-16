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Россияне запустили по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 16 октября россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БПЛА через Сумскую область в западном направлении. Несколько групп БПЛА с Сумщины на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

Обновление по состоянию на 23:01:

  • БПЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов).
  • БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Возможна работа ПВО

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Воздушные силы (2397) воздушная тревога (805) Шахед (1136)


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Кацапські шУхеди направились на Миколаїв і Херсон , мабудь !!
Щоб вони повернулись назад на кацапію
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16.10.2024 23:21 Ответить
3.14***аси !
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16.10.2024 23:25 Ответить


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17.10.2024 00:13 Ответить
https://istories.media/news/2024/10/16/visokopostavlennogo-grushnika-zamkomandira-tsentra-podgotovki-sil-cpetsoperatsii-vs-rf-rasstrelyali-v-upor-pod-moskvoi-viyasnili-vazhnie-istorii/ @ "Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа.

Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. В контактах у некоторых пользователей он записан как «Клинков Никита Александрович Ссо» и «Ссо Мо Рф 92Ххх».

Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку «Яндекс Еды» в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.

Он владел автомобилем Hyundai Palisade - в автомобиле такой же модели его расстреляли, следует из видео, опубликованного СК. Также он владелец Mercedes Benz E300, внедорожника Hummer H3 и Ford. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.

По данным источников канала, убийца выпустил в Кленкова восемь пуль."
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17.10.2024 00:29 Ответить
Как бы не ответочка за убийство вертолётчика Кузьминова.
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17.10.2024 00:36 Ответить
Генштаб, де обстріли кацапських городів у відповідь?
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17.10.2024 01:15 Ответить
А нащо кацапські городи обстрілювати, ви думаєте, що знищите врожаї, так вам дронів не хватить поспалювати всі городи і поля?
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17.10.2024 01:49 Ответить
температура падає - кацапня все більше бьє і буде по енергетикi...
в дебілів бажання "заморозити Україну" нікуди не зникло.
в кого є можливість запасайтеся чим то на тепло.
чи вивозьте дітей до батьків, сватів - де є тепло...
звичяйно це не стосується вашої слуговні - в тих все є,
і генератори і 5-6 штук дегенераторів теж.
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17.10.2024 02:00 Ответить
 
 