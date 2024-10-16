Россияне запустили по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 16 октября россияне запустили по Украине "шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"БПЛА через Сумскую область в западном направлении. Несколько групп БПЛА с Сумщины на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Обновление относительно движения БПЛА
Обновление по состоянию на 23:01:
- БПЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов).
- БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
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Щоб вони повернулись назад на кацапію
Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки Cил спецопераций. Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. В контактах у некоторых пользователей он записан как «Клинков Никита Александрович Ссо» и «Ссо Мо Рф 92Ххх».
Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку «Яндекс Еды» в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.
Он владел автомобилем Hyundai Palisade - в автомобиле такой же модели его расстреляли, следует из видео, опубликованного СК. Также он владелец Mercedes Benz E300, внедорожника Hummer H3 и Ford. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.
По данным источников канала, убийца выпустил в Кленкова восемь пуль."
в дебілів бажання "заморозити Україну" нікуди не зникло.
в кого є можливість запасайтеся чим то на тепло.
чи вивозьте дітей до батьків, сватів - де є тепло...
звичяйно це не стосується вашої слуговні - в тих все є,
і генератори і 5-6 штук дегенераторів теж.