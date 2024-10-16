Россияне запустили по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 16 октября россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БПЛА через Сумскую область в западном направлении. Несколько групп БПЛА с Сумщины на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

Обновление по состоянию на 23:01:

БПЛА на Черниговщине курсом на запад (Чернигов).

БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Возможна работа ПВО